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منظمة التجارة العالمية تعقد اجتماعها الوزاري منتصف يونيو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 فبراير 2022, 09:30 مساء
منظمة التجارة العالمية تعقد اجتماعها الوزاري منتصف يونيو
شعار منظمة التجارة العالمية. (الإنترنت)
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أعلنت منظمة التجارة العالمية أن اجتماعها الوزاري الذي تأجل عقده في مقرها في جنيف مرات عدة بسبب جائحة «كوفيد»، سيعقد اعتبارًا من 13 يونيو بعدما رفعت سويسرا كل التدابير المرتبطة بالجائحة تقريبًا.

وقالت المنظمة، في بيان، إن «أعضاء منظمة التجارة العالمية اتفقوا في اجتماع المجلس العام اليوم (الأربعاء) على عقد المؤتمر الوزاري الثاني عشر في جنيف خلال الأسبوع الذي يبدأ في 13 يونيو»، وفق «فرانس برس».

مفاوضات انضمام تركمانستان للمنظمة
وفي الاجتماع ذاته اتفقت الدول على إطلاق مفاوضات انضمام تركمانستان للمنظمة التي تضم 164 عضوًا. وقد بدأت 23 دولة ومنطقة عمليات تفاوض للانضمام إلى المنظمة، بعضها منذ سنوات عدة مثل الجزائر وإيران.

وقالت المنظمة إن «تركمانستان، الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، البالغ عدد سكانها نحو 6.2 مليون نسمة، هي آخر جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق التي تقدمت بطلب لعضوية منظمة التجارة العالمية».

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وكان من المقرر أن تستضيف كازاخستان، الواقعة أيضًا في آسيا الوسطى، المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في يونيو 2020، وهو الأول منذ أواخر 2017. لكن تم تأجيل هذا المؤتمر بعد تسجيل أولى حالات الإصابة بـ«كوفيد» في نهاية 2019.  وأُعيدت جدولته في نهاية 2021 قبل أن يؤجل مرة أخرى عقب ظهور المتحورة «أوميكرون».

توقف محادثات المنظمة
وتوقفت مذاك محادثات المنظمة سواء بشأن وقف المعونات الحكومية التي تشجع على الصيد الجائر وغير الشرعي، أو بشأن الزراعة أو حتى الملكية الفكرية المتعلقة بمكافحة «كوفيد».

وتأمل المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونغو إيويالا، في التوصل لاتفاق بشأن الاستجابة للوباء خلال هذا الاجتماع. لكن الانقسامات بين الدول، لاسيما بشأن مسألة التعليق الموقت لبراءات اختراع اللقاحات وغيرها من تقنيات مكافحة «كوفيد»، لا تزال قائمة.

وللدفع بهذه النقاشات، شكلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند وجنوب أفريقيا مجموعة صغيرة في ديسمبر للتفاوض على حل وسط بشأن قضية الملكية الفكرية وإتاحة اللقاحات في البلدان الفقيرة. 

إيجاد حل وسط 
وخلال اجتماع الثلاثاء، أكد عديد الدول تثمينها الجهود التي تبذلها هذه المجموعة في محاولة لإيجاد حل وسط. وحدها سويسرا انتقدت هذه العملية علنًا، قائلة إن الصيغة لا تتماشى مع المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، وفقًا لممثل تجاري في جنيف.

وتريد نغوزي أيضًا التوصل لاتفاق يلغي المعونات الحكومية التي تشجع على الصيد الجائر والصيد غير القانوني، وهو موضوع قيد النقاش في منظمة التجارة العالمية منذ عقدين. 

ولا تزال منظمة التجارة العالمية تعاني أزمة مؤسسات مع محكمة استئناف توقفت عن العمل منذ أن قامت الولايات المتحدة بتعطيلها في نهاية 2019 عندما منعت تعيين قضاة جدد، داعية إلى إصلاح هذه الهيئة.

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