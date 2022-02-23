Atwasat

الطائرات المسيرة والأسلحة الذكية تجذب استثمارات شركات التسليح الإماراتية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 فبراير 2022, 08:47 مساء
الطائرات المسيرة والأسلحة الذكية تجذب استثمارات شركات التسليح الإماراتية
زوار في معرض الانظمة غير المأهولة في أبوظبي أمام آلية عسكرية يتم التحكم فيها عن بعد. (أ ف ب)
alwasat radio

تستثمر شركات تصنيع أسلحة إماراتية بشكل متزايد في الطائرات دون طيار وتكنولوجيا الأنظمة المسلحة غير المأهولة، تماشيًا مع ازدياد أهمية «الحروب الآلية»، خصوصًا عبر الطائرات المسيرة، في الشرق الأوسط والعالم.

وفي معرض للأنظمة غير المأهولة في أبوظبي هذا الأسبوع، عُرضت طائرات مسيرة ضخمة في جناح مجموعة «إيدج» الإماراتية، فيما قدمت شركات محلية أسلحة «ذكية» أخرى تشمل الرشاشات التي يتم التحكم فيها عن بعد، وفق «فرانس برس».

مشاركة 134 شركة من 26 دولة حول العالم 
وشهدت نسخة هذا العام، التي تنتهي الأربعاء وهي الخامسة، مشاركة 134 شركة من 26 دولة حول العالم منها 7 دول تشارك للمرة الأولى، هي البحرين، وإسرائيل، وصربيا، والنمسا، وبلغاريا، ومالطا، وتركيا.

ويتزامن المعرض مع تكثف الهجمات بالطائرات المسيرة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك هجوم نفذه المتمردون اليمنيون أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في أبوظبي. وقال مدير قسم تطوير الأعمال في مجموعة «إيدج»، مايلز تشامبرز، «أصبحت الأنظمة الآلية أكثر انتشارًا في جميع أنحاء العالم، وهذا قطاع نستثمر فيه بشكل كبير».

-  بلينكن: مستعدون دائما لبيع طائرات «إف-35» لأبوظبي
-  «صحيفة أميركية»: الإمارات تهدد بالانسحاب من صفقة مقاتلات «إف-35» الأميركية

وأضاف: «نحن بالفعل نستثمر بقوة في تطوير قدرات (الأنظمة) غير المأهولة لدينا، وكذلك في مجال الحرب الإلكترونية وفي ذخائرنا الذكية. هذه هي الركائز الثلاث الأساسية لدينا». وجرى إنشاء مجموعة «إيدج» قبل نحو ثلاث سنوات عبر دمج 25 شركة إماراتية متخصصة في تصنيع الأسلحة، لكن مبيعاتها وصلت سريعًا إلى نحو 4.8 مليار دولار في العام 2020.

واحتلت المجموعة المرتبة 23 بين أكبر 100 شركة منتجة للأسلحة والخدمات العسكرية في جميع أنحاء العالم في ذلك العام، وفقًا لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وتضاعفت عقود المجموعة أخيرًا، وغالبيتها تقريبًا مع حكومة الإمارات. وشملت أكثر الصفقات المربحة صيانة الطائرات العسكرية، بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى توفير ذخائر موجهة عن بعد بقيمة 880 مليون دولار.

محطة أسلحة جديدة يتم التحكم فيها عن بعد
وكشفت المجموعة، الثلاثاء، محطة أسلحة جديدة يتم التحكم فيها عن بعد. ويتميز النظام المثبت على المركبة بحمولة بصرية ذات سبع عدسات وحامل أسلحة مزود ببندقية هجومية. كما يتمتع بقدرة دوران 360 درجة، ووزن خفيف يبلغ نحو 30 كلغ. وقال تشامبرز إنه في العام 2022، تتطلع المجموعة إلى «توسيع بصمتها الدولية».

يذكر أن مجموعة «إيدج»، وهي الأكبر من نوعها في الإمارات، وقعت صفقات متعددة مع شركات أجنبية، بما في ذلك «لوكيهد مارتن» و«رايثون» في الولايات المتحدة. وفتح تطبيع العلاقات مع إسرائيل الباب أمام تعاون مع الدولة العبرية في مجالات التصنيع العسكري، خصوصًا تكنولوجيا الأنظمة الذكية.

وخلال اليوم الأول من المعرض، وقعت وزارة الدفاع الإماراتية ثلاث صفقات مع شركات محلية ودولية بقيمة إجمالية تجاوزت 654.6 مليون درهم (نحو 170 مليون دولار).

وشملت العقود صفقة لشراء أنظمة طائرات مسيرة بقيمة عشرة ملايين درهم، وصفقة أخرى لتوفير خدمات الدعم الفني والصيانة والإصلاح وقطع الغيار. كما تضمنت عقدًا لتوفير مساندة فنية لأنظمة الطائرات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. انطلاق أولى حلقات برنامج «Wsport» على «WTV»

بالفيديو.. انطلاق أولى حلقات برنامج «Wsport» على «WTV»
الإمارات تنوي شراء 12 طائرة عسكرية صينية

الإمارات تنوي شراء 12 طائرة عسكرية صينية
روسيا تبدأ إجلاء طاقمها الدبلوماسي من أوكرانيا

روسيا تبدأ إجلاء طاقمها الدبلوماسي من أوكرانيا
«على بياض» وأسئلة لا بُد منها

«على بياض» وأسئلة لا بُد منها
مجلس الأمن يغلق ملف تعويضات العراق للكويت

مجلس الأمن يغلق ملف تعويضات العراق للكويت
قطع «التمويل الغربي».. واشنطن تعلن «دفعة أولى» من العقوبات على روسيا

قطع «التمويل الغربي».. واشنطن تعلن «دفعة أولى» من العقوبات على روسيا
كاركاتير خيري - الدبيبة يعلن أنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة

كاركاتير خيري - الدبيبة يعلن أنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة
اكتشاف متغير جيني يسبب مرضا حادا بـ«كورونا» وقد يحمي من «الإيدز»

اكتشاف متغير جيني يسبب مرضا حادا بـ«كورونا» وقد يحمي من «الإيدز»
الدبيبة يعلن خطة من 4 مسارات لإجراء انتخابات برلمانية في يونيو

الدبيبة يعلن خطة من 4 مسارات لإجراء انتخابات برلمانية في يونيو
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. هل «أوميكرون» أشد عدوى بين الأطفال؟

«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. هل «أوميكرون» أشد عدوى بين الأطفال؟
لماذا تأخرت تشكيلة حكومة باشاغا؟.. النائبة الخوجة توضح

لماذا تأخرت تشكيلة حكومة باشاغا؟.. النائبة الخوجة توضح
مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري

مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري
مقابلة خاصة | المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز

مقابلة خاصة | المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز
كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (20 فبراير)

كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (20 فبراير)
القوى الدولية تكتفي بمراقبة «معركة تكسير العظام» بين الدبيبة وباشاغا

القوى الدولية تكتفي بمراقبة «معركة تكسير العظام» بين الدبيبة وباشاغا
كيف تهدد الحرب في أوكرانيا مصادر غذاء الليبيين؟

كيف تهدد الحرب في أوكرانيا مصادر غذاء الليبيين؟
جريدة «الوسط»: باشاغا يتشاور لتشكيل حكومته ويتجاهل تحفظات الرافضين

جريدة «الوسط»: باشاغا يتشاور لتشكيل حكومته ويتجاهل تحفظات الرافضين
السفارة الأميركية ترد على بيان «حمودة»: وليامز الأكثر إنصافا ودقة في لم شمل الليبيين

السفارة الأميركية ترد على بيان «حمودة»: وليامز الأكثر إنصافا ودقة في لم شمل ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
كندا تفرض عقوبات اقتصادية على روسيا
كندا تفرض عقوبات اقتصادية على روسيا
أسعار النفط تتراجع مع تلاشي مخاوف الإمدادات بسبب أزمة أوكرانيا
أسعار النفط تتراجع مع تلاشي مخاوف الإمدادات بسبب أزمة أوكرانيا
وزير ألماني: يمكننا الاستغناء عن الغاز الروسي إذا لزم الأمر
وزير ألماني: يمكننا الاستغناء عن الغاز الروسي إذا لزم الأمر
الهند ترسل 2500 طن من القمح إلى أفغانستان
الهند ترسل 2500 طن من القمح إلى أفغانستان
«كوفيد» يكبد مطار هيثرو خسائر للعام الثاني
«كوفيد» يكبد مطار هيثرو خسائر للعام الثاني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات الرقمية؟
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي ......
استقرار أسعار النفط مع هدوء التوترات بين روسيا وأوكرانيا
استقرار أسعار النفط مع هدوء التوترات بين روسيا وأوكرانيا...
احتياطات الغاز في ألمانيا تنخفض إلى مستوى «مقلق»
احتياطات الغاز في ألمانيا تنخفض إلى مستوى «مقلق»...
خام «برنت» يتجاوز 95 دولارا للمرة الأولى منذ 7 سنوات
خام «برنت» يتجاوز 95 دولارا للمرة الأولى منذ 7 سنوات...
نقل 4% من أسهم «أرامكو» السعودية إلى صندوق الاستثمارات برئاسة ولي العهد
نقل 4% من أسهم «أرامكو» السعودية إلى صندوق الاستثمارات ......
المزيد
منظمة التجارة العالمية تعقد اجتماعها الوزاري منتصف يونيو
منظمة التجارة العالمية تعقد اجتماعها الوزاري منتصف يونيو...
الطائرات المسيرة والأسلحة الذكية تجذب استثمارات شركات التسليح الإماراتية
الطائرات المسيرة والأسلحة الذكية تجذب استثمارات شركات ......
«ربيع عمالي» غير مسبوق في تركيا
«ربيع عمالي» غير مسبوق في تركيا...
«كوفيد» يكبد مطار هيثرو خسائر للعام الثاني
«كوفيد» يكبد مطار هيثرو خسائر للعام الثاني...
الهند ترسل 2500 طن من القمح إلى أفغانستان
الهند ترسل 2500 طن من القمح إلى أفغانستان...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط