الهند ترسل 2500 طن من القمح إلى أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط

أرسلت الهند 50 شاحنة محملة بـ2500 طن من القمح إلى أفغانستان التي تواجه أزمة اقتصادية وإنسانية بعد أن سمحت باكستان «استثنائيًا» بمرور القافلة، وفق ما ذكر مسؤولون، الأربعاء.

وقال سفير أفغانستان في الهند، فريد ماموندزاي، في تغريدة إن هذه المنحة هي «أحد أكبر المساهمات الغذائية المقدمة من دولة لدعم (أفغانستان) في هذه الأوقات العصيبة». كما تبرعت الهند التي كانت تربطها علاقات وثيقة بالحكومة الأفغانية السابقة المدعومة من الغرب، بـ500 ألف جرعة من اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19» و13 طنًا من الأدوية والملابس الشتوية، وفق وكالة «فرانس برس».

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وخزينة أفغانستان شبه فارغة منذ عودة طالبان إلى السلطة والتوقف المفاجئ في أغسطس للمساعدات الدولية التي مولت قرابة 80% من الميزانية الأفغانية وتجميد الولايات المتحدة أصولاً بقيمة 9.5 مليار دولار للبنك المركزي الأفغاني. وتشهد البلاد أزمة اقتصادية خطيرة تهدد السكان بالمجاعة. وأشارت الأمم المتحدة إلى وضع إنساني «حرج» مع عوز غالبية السكان البالغ عددهم 28 مليون نسمة.

واستجابت الهند لنداء الأمم المتحدة وقررت التبرع بخمسة آلاف طن من القمح لأفغانستان، وتلقت السلطات نصف الكمية، الثلاثاء، في أمريتسار في ولاية البنجاب، الحدودية مع باكستان.

وقالت باكستان، خصم الهند اللدود، إنها وافقت «استثنائيًا» على عبور الشحنة الهندية من أراضيها. وعلّقت إسلام أباد التعاملات التجارية مع دلهي في 2019 بعد أن جردت الهند الشطر الذي تسيطر عليه في كشمير من الحكم الذاتي. ويطالب البلدان بالسيادة على كامل الإقليم.