وزير ألماني: يمكننا الاستغناء عن الغاز الروسي إذا لزم الأمر

القاهرة - بوابة الوسط

ستكون ألمانيا قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي الذي ما زالت تعتمد عليه بشكل كبير للحصول على طاقتها، على المدى الطويل إذا لزم الأمر، كما قال، الأربعاء، وزير الاقتصاد والمناخ.

وقال روبرت هابيك ردا على سؤال حول هذا الاحتمال في اليوم التالي لإعلان ألمانيا تعليق تشغيل خط أنابيب الغاز الروسي الألماني «نورد ستريم 2» بعد اعتراف موسكو بـ«جمهوريتين» انفصاليتين في شرق أوكرانيا للإذاعة العامة الألمانية «نعم، ذلك ممكن»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

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وإذا كان على برلين التخلي عن الغاز الروسي تماما يوما ما، سيتسبب ذلك في البداية بـ«فجوة كبيرة» يجب سدها في سوق الطاقة مع ما يترتب على ذلك من «ارتفاع في سعر الغاز». لكن في النهاية، إن غاز غازبروم يمكن «تعويضه» من موردين ومصادر طاقة أخرى، وفق الوزير.

وكان يفترض أن يزيد خط أنابيب الغاز الذي اكتمل إنشاؤه لكن لم يدخل قيد التشغيل، من اعتماد ألمانيا على موسكو لتزويدها بـ70% من إجمالي شحنات الغاز.