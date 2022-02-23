أسعار النفط تتراجع مع تلاشي مخاوف الإمدادات بسبب أزمة أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أخذت أسعار النفط استراحة، الأربعاء، بعد أن قفزت إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات خلال الجلسة السابقة، حيث اتضح أن الموجة الأولى من العقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا لإرسال قوات إلى شرق أوكرانيا لن تعطل إمداداتها من النفط.

وأدت العودة المحتملة لمزيد من الخام الإيراني إلى السوق، مع اقتراب طهران والقوى العالمية من إحياء اتفاق نووي، إلى الحد من الأسعار، حسب وكالة «فرانس برس».

وارتفع خام برنت 30 سنتا أو 0.3% إلى 97.14 دولار للبرميل، بعد أن صعد إلى 99.50 دولار أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر العام 2014، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا، أو 0.3%، لتصل إلى 92.21 دولار للبرميل، بعد أن بلغت 96 دولار الثلاثاء.

وقالت مؤسسة «فاندا إنسايت» لتحليل سوق النفط، إن حلف «الناتو» يحجم عن بعض الإجراءات العقابية لروسيا، ويبقيها كأوراق مساومة، ما يعني أيضا أن الباب أمام الدبلوماسية لا يزال مفتوحا.

وقفزت الأسعار الثلاثاء، وسط مخاوف من أن العقوبات الغربية على روسيا لإرسال قوات إلى منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا قد تضر بإمدادات الطاقة، لكن الولايات المتحدة أوضحت أنه لن يكون هناك تأثير على صادرات الطاقة.

وصرح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية للصحفيين في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بأن العقوبات «لا ولن تستهدف تدفقات النفط والغاز».