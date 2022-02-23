كندا تفرض عقوبات اقتصادية على روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الثلاثاء، فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، واصفاً ما تقوم به موسكو ضد أوكرانيا بأنّه «غزو إضافي لدولة ذات سيادة، وهو أمر غير مقبول البتّة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال ترودو: «سوف نحظر على الكنديين الانخراط في شراء سندات الدين الحكومية الروسية. وسنفرض عقوبات إضافية على المصارف الروسية المدعومة من الدولة ونمنع أي تعاملات مالية معها».

- واشنطن تهدد بمعاقبة القطاع المصرفي الروسي كاملا

وفرضت الولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، عقوبات على مصرفين روسيين،ـ وهددت بتوسيع نطاق العقوبات لتشمل القطاع المصرفي الروسي بأكمله إذا مضت موسكو أكثر في غزوها لأوكرانيا.

وبعيد إعلان واشنطن فرض عقوبات على مصرفي VEB وPSB الروسيين، قال مسؤول أميركي للصحافيين طالباً عدم نشر اسمه «ما من مؤسسة مالية روسية بمأمن إذا تواصل هذا الغزو»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».