واشنطن تهدد بمعاقبة القطاع المصرفي الروسي كاملا

القاهرة - بوابة الوسط

حذّر مسؤول أميركي كبير، الثلاثاء، من أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على مصرفين روسيين سيتّسع نطاقها لتشمل القطاع المصرفي الروسي بأكمله إذا مضت موسكو أكثر في غزوها لأوكرانيا.

وبعيد إعلان واشنطن فرض عقوبات على مصرفي VEB وPSB الروسيين، قال المسؤول للصحافيين طالباً عدم نشر اسمه «ما من مؤسسة مالية روسية بمأمن إذا تواصل هذا الغزو»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

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وأضاف أنّه إذا شنّت موسكو هجوماً عسكرياً أوسع على أوكرانيا فإنّ الولايات المتّحدة ستفرض عقوبات على المصرفيين الحكوميين الروسيين الضخمين «سبيربنك وVTB».