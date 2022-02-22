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برنامج «صندوق النقد» في الصومال مهدد بالإيقاف بسبب تأجيل الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 فبراير 2022, 09:19 مساء
برنامج «صندوق النقد» في الصومال مهدد بالإيقاف بسبب تأجيل الانتخابات
مقر صندوق النقد الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن صندوق النقد الدولي أنه قد يوقف برنامجه التمويلي في الصومال في غضون ثلاثة أشهر، إذا ما واجهت الانتخابات الوطنية المؤجلة منذ فترة طويلة تأخيرًا جديدًا، بحسب ما أفادت رئيسة بعثة الصندوق في الصومال، لاورا جارامييو مايور، خلال مهمتها في «القرن الفريقي»، التي انطلقت يوم الثلاثاء.

وقالت رئيسة البعثة في مقابلة مع «فرانس برس»: «إن مراجعة برنامج دعم صندوق النقد الدولي للصومال يجب أن تكتمل بحلول السابع عشر من مايو المقبل، وإذا لم يحدث ذلك، فإن البرنامج سينتهي تلقائيًّا»، بحسب «فرانس برس».

 تأخير الانتخابات يعني تأجيل المصادقة على الإصلاحات
ويتخوف الصندوق من أن تأخير الانتخابات سيعني أن الإدارة الجديدة لن يكون بإمكانها المصادقة على الإصلاحات المخطط لها في الوقت المناسب، ما قد يؤثر بدوره على ميزانية الدولة الفقيرة، واتفاق سابق بتخفيض ديونها من 5.2 مليار دولار، وهي القيمة التي كانت عليها العام 2018، إلى 557 مليون دولار.

وتأخر الاقتراع في الصومال لأكثر من عام، حيث من المقرر الانتهاء من التصويت لمجلس النواب بحلول يوم الجمعة، وهي مهلة يتوقع الكثير من المراقبين تجاوزها، مع عدم البت بأكثر من مئة مقعد حتى الآن.

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ويعد الصومال واحدًا من أفقر دول العالم، إذ يعيش قرابة سبعين في المئة من سكانه على أقل من 1.9 دولار يوميًّا، وتكافح للتعافي من عقود من الحرب الأهلية، كما تواجه تمردًا إسلاميًّا منذ عقود.

وتعاني الحكومة الفدرالية شهريًّا نقصًا قدره عشرة ملايين دولار لتغطية النفقات الضرورية مثل رواتب الموظفين. لكن جارامييو تقول إن السلطات الصومالية عملت جاهدة لتقوية المؤسسات الحكومية، لا سيما ما يتعلق بتحصيل الضرائب والحد من الإنفاق العام.

الكثير من الإمكانات.. والجفاف الشديد
ونما الناتج المحلي الإجمالي للصومال بنسبة اثنين في المئة العام 2021، بحسب صندوق النقد الدولي الذي يعمل في البلاد منذ العام 2015.

وجاء هذا النمو نتيجة استهلاك الأسر الكبير بفضل التحويلات المالية من المغتربين الصوماليين، إضافة إلى تصدير المواشي، لا سيما إلى دول الخليج. وبلغت قيمة التحويلات العام 2021 أكثر من ملياري دولار، أي ما يعادل 28% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع نموًّا بنسبة 3.2 في المئة العام 2022.

وقالت جارامييو: «نرى الكثير من الإمكانات عمومًا لنمو الصومال ومضيها قدمًا».

لكن بداية هذا العام كانت سيئة بالنسبة للصوماليين، إذ أثّر جفاف شديد على أربعة ملايين شخص، أي ما يعادل ربع السكان، وأُجبر أكثر من 550 ألف شخص على مغادرة منازلهم بحثًا عن الطعام والماء.

وأشارت جارامييو إلى أن صندوق النقد الدولي سيضطر إلى مراجعة توقعاته للنمو إذا سجل موسم الأمطار المقبل انحسارًا. وتقدِّم الحكومة حاليًا مساعدة مالية لنحو 200 ألف أسرة فقيرة ضمن برنامج يدعمه البنك الدولي، لمكافحة الآثار التراكمية للجفاف وغزو الجراد وجائحة «كوفيد-19».

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