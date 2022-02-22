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روسيا تتوقع عائدات كبيرة من النفط مع ارتفاع أسعاره بالروبل إلى مستوى قياسي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 فبراير 2022, 06:45 مساء
روسيا تتوقع عائدات كبيرة من النفط مع ارتفاع أسعاره بالروبل إلى مستوى قياسي
منشأة نفطية تابعة لـ«روسنفط». (الإنترنت)
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أدى تصاعد التوتر بين روسيا والغرب حول أوكرانيا إلى ارتفاع سعر النفط الخام إلى حوالي 100 دولار للبرميل، كما أن المنتجين الروس سيحققون مكاسب أكبر بفضل انخفاض قيمة الروبل الروسي أمام الدولار.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إلى ارتفاع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي إلى حوالي 8000 روبل للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ بداية القرن الحالي؛ إذ يتجاوز هذا السعر الأسعار القياسية السابقة نتيجة تراجع العملة الروسية التي يستخدمها المنتجون الروس في سداد أغلب نفقاتهم، مما يمهد الطريق أمامهم لتحقيق أرباح هائلة.

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وأضافت «بلومبرغ» أن الروبل أصبح العملة الأسوأ أداء بين عملات الاقتصادات الصاعدة خلال العام الجاري، على خلفية المخاوف من فرض عقوبات أميركية وأوروبية أشد على روسيا بعد اعتراف بوتين باستقلال كل من دونتسيك ولوغانسك.

من ناحيتها، تعهدت شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة جازبروم، بصرف توزيعات نقدية قياسية لمساهميها خلال العام الجاري، بعد صرف توزيعات نقدية في العام الماضي، كما قالت شركة «روسنفط»، أكبر منتج للنفط في روسيا إنها تتوقع استمرار زيادة توزيعاتها النقدية خلال السنوات القليلة المقبلة.

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