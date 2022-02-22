إشادة قطرية بالتزام الدول المصدرة للغاز بضمان استقرار السوق

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، بالتزام الدول المنتجة للغاز بـ«ضمان استقرار السوق»، وذلك قبل اجتماع قادة الدول الرئيسية المنتجة للغاز في الدوحة.

ويلتقي قادة الدول الإحدى عشرة الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز أو ممثلون عنها في الدوحة في خضم الأزمة الروسية الغربية التي تهدد إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا وتساهم في ارتفاع أسعار الغاز، وفق «فرانس برس».

الشركات الروسية ملتزمة بالعقود القائمة

وأكد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف أن «الشركات الروسية ملتزمة التزامًا كاملًا بالعقود القائمة»، دون أن يعلق على الوضع في بلاده التي تمر علاقاتها مع الدول الغربية بأسوأ أزمة منذ نهاية الحرب الباردة بسبب قضية أوكرانيا.

وقال أمير قطر للحاضرين «نقدر جهود جميع الأعضاء الذين عملوا بجد لضمان إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي إلى السوق العالمية والحفاظ على استقرار هذه الأسواق».

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من جهته، تحدّث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي وصل الإثنين وعقد اجتماعًا ثنائيًا مع أمير قطر، عن إمكانات بلاده «الكبيرة لإنتاج وتصدير الغاز»، مضيفًا أنه «رغم العقوبات الأميركية القاسية وغير القانونية، تمكنت إيران من الاعتماد على خبرائها ووضع العديد من الاستراتيجيات قيد التنفيذ».

استئناف المفاوضات بشأن النووي الإيراني

واستؤنفت المفاوضات في نوفمبر في فيينا بشأن الملف النووي الإيراني، بهدف إحياء اتفاق العام 2015 الذي سمح برفع العقوبات الاقتصادية الدولية عن إيران مقابل فرض قيود صارمة على برنامجها النووي من المفترض أن تمنعها من حيازة القنبلة النووية.

وبحسب منتدى الدول المصدر للغاز، تمثل الدول الأعضاء فيه وهي قطر وروسيا وإيران والجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وليبيا ونيجيريا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، 70% من احتياطات الغاز المؤكدة في العالم و51 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال.

والولايات المتحدة وأستراليا، وهما دولتان مصدرتان رئيسيتان، ليستا جزءا من المنتدى.