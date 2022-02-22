Atwasat

مطار دبي يتوقع الاقتراب من مستويات ما قبل الجائحة قبل 2024

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 فبراير 2022, 04:04 مساء
مطار دبي يتوقع الاقتراب من مستويات ما قبل الجائحة قبل 2024
مطار دبي الدولي بدولة الإمارات. (الإنترنت)
alwasat radio

توقع الرئيس التنفيذي لسلطات مطار دبي الدولي، الأكثر ازدحامًا في العالم من حيث أعداد المسافرين الأجانب، الثلاثاء، العودة للاقتراب من مستويات ما قبل الجائحة من حيث أعداد المسافرين قبل بداية 2024.

وبحسب بيان صادر عن سلطات المطار، بلغت حركة المرور السنوية في العام 2021 نحو 29.1 مليون مسافر، ما يمثل نموًا بنسبة 12.7 بالمئة عن العام 2020 حين أغلقت جائحة كوفيد-19 المطارات وعطّلت حركة السفر العالمية، وفق «فرانس برس».

تراجع بنسبة 70% مقارنة بالعام 2019
ففي العام 2020، سافر 25.9 مليون شخص عبر مطار دبي، بتراجع هائل بنسبة 70% مقارنة بالعام 2019، عندما سجّلت حركة السفر أكثر من 86 مليونًا.

وقال غريفيث «لسنا قريبين من مستويات ما قبل الجائحة»، مضيفًا «57 (مليونا) هو توقّعنا لعام 2022، وإذا استمر معدل النمو الحالي (...) أتوقع أن نكون بحلول نهاية العام 2023 أقرب بكثير إلى مستويات ما قبل الوباء».

-  الإمارات: مطار دبي يعود للعمل بنسبة 100% للمرة الأولى منذ 21 شهرا
-  تصادم طائرتين في مطار دبي

وبقي مطار دبي الدولي الأكثر ازدحامًا من حيث حركة سفر الأجانب على مستوى العالم.

 للسنة الثامنة على التوالي ازدحام
وأوضح غريفيث «نحن مسرورون أننا ما زلنا، للسنة الثامنة على التوالي، أكثر المطارات الدولية ازدحامًا في العالم، وهذه إحصائية جيدة جدًا». وتابع «هذا يعني أنه على الرغم من أن أرقامنا ليست كما نتمنى أن تكون، فمن الواضح أن أداء المطارات الأخرى كان أسوأ بكثير مما لدينا».

استقبلت دبي خلال العام الماضي 7.28 مليون زائر في ظل تعافي حركة السياحة في المنطقة والعالم، بزيادة قدرها 32 بالمئة عن العام 2020.

وكانت دبي استقبلت قبل الجائحة في العام 2019 نحو 16 مليون زائر، قبل أن تغلق أبوابها لأشهر بسبب الوباء، ثم تعاود فتحها في منتصف 2020 لتصبح إحدى أولى الوجهات التي تستقبل الزوار الهاربين من الإغلاقات.

 تنظيم الفعاليات والمؤتمرات 
ودبي، الإمارة الثرية التي تتمتع بالاقتصاد الأكثر تنوعا في المنطقة وتعتبر مركزًا ماليًا وسياحيًا مهمًا، تستضيف معرض اكسبو 2020 منذ أكتوبر الماضي وقد زاره ملايين الأشخاص.

وأعادت دبي خلال العام المنصرم تنظيم الفعاليات والمؤتمرات وتدشين مراكز ترفيهية وسياحية جديدة. وقال غريفيث «معدلات النمو الحالية التي نشهدها والانتعاش في جميع الأسواق الرئيسية، قوية جدًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تشيلسي جاهز لمغامرة جديدة في دوري الأبطال.. وليل الفرنسي يخطط للإفساد

تشيلسي جاهز لمغامرة جديدة في دوري الأبطال.. وليل الفرنسي يخطط للإفساد
مندوب أوكرانيا لدى مجلس الأمن: حدودنا «غير قابلة للتغيير»

مندوب أوكرانيا لدى مجلس الأمن: حدودنا «غير قابلة للتغيير»
دوري أبطال أوروبا: معاناة يوفنتوس مستمرة على الرغم من الدماء الجديدة

دوري أبطال أوروبا: معاناة يوفنتوس مستمرة على الرغم من الدماء الجديدة
غوتيريس: الاعتراف الروسي بالانفصاليين «انتهاك لوحدة أوكرانيا»

غوتيريس: الاعتراف الروسي بالانفصاليين «انتهاك لوحدة أوكرانيا»
الدبيبة يطالب مجلس النواب بدعم خطته لـ«الخروج معا» من المشهد

الدبيبة يطالب مجلس النواب بدعم خطته لـ«الخروج معا» من المشهد
(مباشر).. بوتين يوقع مرسوما بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا

(مباشر).. بوتين يوقع مرسوما بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا
القيب: لا إيفاد خارجيا إلا للتخصصات النادرة.. وميزانية الدولة لا تستوعب عدد المعيدين

القيب: لا إيفاد خارجيا إلا للتخصصات النادرة.. وميزانية الدولة لا تستوعب عدد ...
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. هل «أوميكرون» أشد عدوى بين الأطفال؟

«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. هل «أوميكرون» أشد عدوى بين الأطفال؟
منتخب سيدات السعودية يحقق أول فوز.. و«فيفا» يهنئ وبيليه يصفه باليوم التاريخي (صور)

منتخب سيدات السعودية يحقق أول فوز.. و«فيفا» يهنئ وبيليه يصفه باليوم التاريخي ...
كاركاتير حليم - روسيا تحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا

كاركاتير حليم - روسيا تحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا
العلماء يحاولون حل لغز أصوات غامضة في أعماق البحار

العلماء يحاولون حل لغز أصوات غامضة في أعماق البحار
الكرملين يعتبر «من السابق لأوانه» تنظيم قمة بين بوتين وبايدن

الكرملين يعتبر «من السابق لأوانه» تنظيم قمة بين بوتين وبايدن
العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»

العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»
العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»

العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»
مستقبل «تيسلا» ما بين وعود إيلون ماسك و«غموض» الشركة

مستقبل «تيسلا» ما بين وعود إيلون ماسك و«غموض» الشركة
ثلاثية «الورفلي وعيسى والخوجة» تضمن انطلاقة قوية للاتحاد في «الكونفدرالية»

ثلاثية «الورفلي وعيسى والخوجة» تضمن انطلاقة قوية للاتحاد في «الكونفدرالية»
الولع بمصارعة الثيران شغف قرية إماراتية

الولع بمصارعة الثيران شغف قرية إماراتية
مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري

مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
المغرب توقع مع الحكومة الإسرائيلية اتفاقا للتعاون الاقتصادي والتجاري
المغرب توقع مع الحكومة الإسرائيلية اتفاقا للتعاون الاقتصادي ...
تراجع البورصة الروسية والروبل مع اشتداد الأزمة الأوكرانية
تراجع البورصة الروسية والروبل مع اشتداد الأزمة الأوكرانية
قفزة في أسعار النفط مع تصاعد الأزمة الروسية - الأوكرانية
قفزة في أسعار النفط مع تصاعد الأزمة الروسية - الأوكرانية
تراجع مؤشرات البورصة الروسية في بداية التعاملات
تراجع مؤشرات البورصة الروسية في بداية التعاملات
تراجع الأسهم الأوروبية على وقع الأزمة الأوكرانية
تراجع الأسهم الأوروبية على وقع الأزمة الأوكرانية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات الرقمية؟
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي ......
تحالف «أوبك+» يزيد إنتاجه في مارس بشكل طفيف
تحالف «أوبك+» يزيد إنتاجه في مارس بشكل طفيف...
استقرار أسعار النفط مع هدوء التوترات بين روسيا وأوكرانيا
استقرار أسعار النفط مع هدوء التوترات بين روسيا وأوكرانيا...
احتياطات الغاز في ألمانيا تنخفض إلى مستوى «مقلق»
احتياطات الغاز في ألمانيا تنخفض إلى مستوى «مقلق»...
خام «برنت» يتجاوز 95 دولارا للمرة الأولى منذ 7 سنوات
خام «برنت» يتجاوز 95 دولارا للمرة الأولى منذ 7 سنوات...
المزيد
إشادة قطرية بالتزام الدول المصدرة للغاز بضمان استقرار السوق
إشادة قطرية بالتزام الدول المصدرة للغاز بضمان استقرار السوق...
مطار دبي يتوقع الاقتراب من مستويات ما قبل الجائحة قبل 2024
مطار دبي يتوقع الاقتراب من مستويات ما قبل الجائحة قبل 2024...
الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات على روسيا تستهدف مصارف والوصول إلى الأسواق
الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات على روسيا تستهدف مصارف والوصول......
تراجع الأسهم الأوروبية على وقع الأزمة الأوكرانية
تراجع الأسهم الأوروبية على وقع الأزمة الأوكرانية...
تراجع مؤشرات البورصة الروسية في بداية التعاملات
تراجع مؤشرات البورصة الروسية في بداية التعاملات...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط