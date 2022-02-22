الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات على روسيا تستهدف مصارف والوصول إلى الأسواق

القاهرة - بوابة الوسط

عرض الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، استهداف المصارف التي تمول عمليات روسيا في الأراضي التابعة للانفصاليين في أوكرانيا، ووصول موسكو إلى الأسواق المالية الأوروبية، ردًا على اعتراف الكرملين، باستقلال دونيتسك ولوغانسك، وفق ما أفاد المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي في بيان مشترك.

وأفاد البيان، أن العقوبات المقترحة، التي ستشمل وضع مسؤولين على القائمة السوداء واستهدف التجارة مع المنطقتين الانفصاليتين، ستقدّم رسميًا في وقت لاحق الثلاثاء، وسيتعيّن إقرارها من قبل جميع الدول الأعضاء الـ27، وفق وكالة فرانس برس.