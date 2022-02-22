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قفزة في أسعار النفط مع تصاعد الأزمة الروسية - الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 فبراير 2022, 08:24 صباحا
قفزة في أسعار النفط مع تصاعد الأزمة الروسية - الأوكرانية
موقع لاستخراج النفط بالولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
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قفزت أسعار النفط أكثر من دولارين بفعل مخاوف من تعطل الإمدادات، مع تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، إثر توجيه موسكو أوامر إلى القوات بدخول منطقتين انفصاليتين شرق أوكرانيا.

وأثارت خطوة موسكو إدانة دولية وقال مسؤولون أميركيون إن واشنطن بالتنسيق مع الحلفاء تخطط لإعلان عقوبات جديدة على روسيا، حسب وكالة «رويترز».

وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا بوقف النشاط التجاري الأمريكي في المناطق الانفصالية، وحظر استيراد جميع السلع من تلك المناطق.

لكن مسؤولا في إدارة بايدن قال إن العمل العسكري الروسي لا يشكل حتى الآن غزوا من شأنه أن يؤدي إلى حزمة عقوبات أوسع.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.79 دولار أو 3.06% إلى 93.86 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.36 دولار أو 1.43% إلى 96.75 دولار للبرميل.

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