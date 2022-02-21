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المغرب توقع مع الحكومة الإسرائيلية اتفاقا للتعاون الاقتصادي والتجاري

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 فبراير 2022, 06:52 مساء
المغرب توقع مع الحكومة الإسرائيلية اتفاقا للتعاون الاقتصادي والتجاري
وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي ونظيرها المغربي رياض مزور إثر توقيعمهتا في الرباط اتفاقية ثنائية. (أ ف ب)
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وقعت المغرب والحكومة الإسرائيلية، الإثنين، في الرباط، خلال زيارة وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي إلى المملكة، اتفاقًا للتعاون الاقتصادي والتجاري يطمح من خلاله البلدان الساعيان لتعزيز علاقاتهما إلى زيادة قيمة التبادلات التجارية بينهما أربعة أضعاف؛ لتصل إلى نصف مليار دولار سنويًّا.

وقالت باربيفاي، في تصريح للصحفيين عقب توقيعها الاتفاق مع نظيرها المغربي رياض مزور، إن «مستوى التبادلات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا اليوم، الذي يبلغ 130 مليون دولار في العام، ليس كافيًا. يجب أن نصل بسرعة إلى 500 مليون دولار سنويًّا»، وفق «فرانس برس».

تجديد القطاعات «التي توفر إمكانات كبيرة للاسثتمار»
من جهته قال الوزير المغربي إن الاتفاق يجدد القطاعات «التي توفر إمكانات كبيرة للاسثتمار»، مثل الصناعات الرقمية من الجيل الرابع، الصناعات الغذائية، صناعة السيارات والطيران والنسيج وتكنولوجيا الماء والطاقات المتجددة، والمواد الطبية والصيدلية.

وأضاف أن هذا الاتفاق هو «خطوة أولى في طريق شراكتنا التي نريدها قوية ومثمرة لبلدينا»، مشيرًا إلى أنه ينص أيضًا على إجراء «مباحثات لإنشاء مناطق صناعية بالمغرب». 

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ويعزز هذا الاتفاق التعاون المتسارع بين البلدين منذ استأنفا علاقاتهما الدبلوماسية أواخر العام 2020، في إطار اتفاق ثلاثي اعترفت بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة «بوليساريو» المدعومة من الجزائر.

وتأتي زيارة باربيفاي، التي بدأت الأحد وتستمر حتى الأربعاء، بعدما أعطى الجانبان دفعًا قويًّا لعلاقاتهما في أواخر نوفمبر بتوقيع اتفاق تعاون أمني غير مسبوق، وذلك خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للرباط. 

وأكدت الوزيرة الإسرائيلية، الإثنين، أن «إسرائيل تدرك مؤهلات المغرب وموقعها بالقرب من أوروبا وأفريقيا»؛ ما من شأنه أن يفيد «تقدم البلدين في ميدان التجارة العالمية».

اتفاقات «لتجنب الازدواج الضريبي والتعاون الجمركي»
ووعدت بالعمل سريعًا على «رفع كل الحواجز وإعطاء التسهيلات كافة لتمكين رجال الأعمال الإسرائيليين لبدء العمل» في المملكة. كما أعلن رياض مزور قرب انعقاد منتدى مشترك لرجال الأعمال.

من جانب آخر تتفاوض وزارتا المالية في البلدين على اتفاقات «لتجنب الازدواج الضريبي والتعاون الجمركي»، وفق ما أفاد بيان لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية عقب لقاء الوزيرة نادية فتاح مع باربيفاي صباح الإثنين.

وتسعى المغرب منذ سنوات إلى تنويع اقتصادها المعتمد بالأساس على الزراعة، عبر اجتذاب استثمارات إلى قطاع صناعة السيارات على وجه الخصوص، كما تطمح المملكة لتطوير صناعات محلية على المدى المتوسط.

وتشمل زيارة باربيفاي الرباط والعاصمة الاقتصادية للمملكة، الدار البيضاء وقبلتها السياحية مراكش، على أن تعقد اجتماعات مع وزراء ورجال أعمال مغاربة، كما ستزور شركات إسرائيلة تعمل في قطاعي النسیج والزراعة.

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