«الاحتياطي الفدرالي» يقر قواعد استثمار جديدة تقيد مسؤوليه

القاهرة - بوابة الوسط

سيُحظر على كبار مسؤولي الاحتياطي الفدرالي الأميركي التداول في أسهم فردية وسندات وأموال رقمية واستثمارات أخرى بموجب قواعد جديدة أُقرت أمس الجمعة، عقب مداولات في البورصة أثارت جدلًا وأدت إلى استقالة شخصيات بارزة العام الماضي.

وبموجب القواعد الجديدة التي أقرتها بالإجماع «اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة» المكلفة وضع السياسات، لن يُسمح لمسؤولي البنك المركزي الأميركي ومن بينهم رئيسه ونائب الرئيس، من الاحتفاظ بعملات أجنبية أو الانخراط في العمليات المعروفة بـ«البيع المكشوف» و«التداول بالهامش»، وفق وكالة «فرانس برس».

حظر التداول من أجل منع تضارب المصالح

وقالت اللجنة في بيان إن القواعد «تهدف إلى تعزيز ثقة الناس في حياد عمل اللجنة ونزاهتها عن طريق الحماية حتى من ظهور أي تضارب في المصالح». وتحدد القواعد الجديدة أيضًا كبار المسؤولين الذين سيحظر عليهم التداول خلال فترات تزايد الضغوط على الأسواق المالية.

واستقال اثنان من رؤساء فروع الاحتياطي الفدرالي العام الماضي عقب معلومات عن تداولهما في أسهم فردية في 2020 عندما كان البنك يسعى لدعم الاقتصاد الذي ضربته جائحة كوفيد.

استقال ريتشارد كلاريدا الشهر الماضي قبل نهاية ولايته نائبًا لرئيس البنك، وذلك عقب تقارير صحفية تساءلت عن مداولته في البورصة في فبراير 2020، أي قبل وقت قليل من انهيار الأسواق إثر الأنباء عن تفشي «كوفيد-19» في أنحاء الولايات المتحدة.

تغيير مرتقب في قيادة الاحتياطي الفيدرالي

والاحتياطي الفدرالي الآن بصدد عملية تغيير في القيادة؛ فرئيسه جيروم باول ينتظر تأكيد مجلس الشيوخ ولاية ثانية له، إلى جانب لايل برينارد في منصب نائب الرئيس، وتعيين ثلاثة أعضاء جدد في مجلس الحكام.

وقاطعت المعارضة الجمهورية قبل أيام تصويتًا على مرشحي لجنة المصارف في مجلس الشيوخ، منتقدة آراء اثنين من المرشحين لمنصب حاكم طرحهما الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

احتمال رفع معدل الفائدة

و«اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة» (FOMC) مكلفة اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات البنك الكبرى والتي لها تأثير واسع على الأسواق العالمية.

ومن المتوقع أن تناقش اللجنة في اجتماعها الشهر المقبل رفع معدل الفائدة البالغ صفر، للمرة الأولى منذ الأزمة التي فجرتها الجائحة في أكبر اقتصاد في العالم.

ويبدأ تطبيق القواعد الجديدة للبنك المركزي في الأول من مايو، وأمام المسؤولين الذي تطالهم هذه القواعد 12 شهرًا للتخلص من استثمارات لا تمتثل بها.