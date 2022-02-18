ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي في روسيا 4,7% عام 2021

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت روسيا التي لم تفرض أي قيود تقريبا على اقتصادها منذ بداية وباء كورونا، ارتفاعا سنويا بنسبة 4,7% لإجمالي الناتج الداخلي لديها عام 2021، بحسب تقديرات نشرتها وكالة الإحصاء «روستات» الجمعة.

هذه النتيجة ناجمة عن «انتعاش النشاط الاقتصادي»، كما أعلنت روستات في مذكرة، مشيرة إلى استئناف الاستهلاك، وفق ما نشرت وكالة فرانس برس.

وتشير هذه النتائج إلى انتعاش أكيد بعد سنة 2020 التي كانت تحت وطأة الوباء.

وجاء بين القطاعات التي شهدت أسرع نمو، الفنادق والمطاعم بنسبة 24%، والثقافة والرياضة 8%، وتجارة الجملة والتجزئة 8%، فيما ارتفع الإنتاج الصناعي في روسيا بنسبة 5,3%.

لكن تم وضع العام في روسيا، تحت إشارة التضخم الذي بلغ نحو 7% على سنة، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل خاص الذي يلقي بثقله على العائلات الأفقر.

وبحسب روستات، فإن عام 2021، شهد تضاعف سعر الملفوف وزاد سعر البطاطس بنسبة 60%.

وتتراجع القدرة الشرائية لدى الروس منذ 2014، فيما كان الاقتصاد الروسي بمجمله نسبيا بمنأى من الوباء في 2020، (تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3,1%)، بسبب قرار عدم فرض إغلاق في البلاد مجددا، بعد أول موجة من كوفيد-19.