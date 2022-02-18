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الإمارات والهند توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 فبراير 2022, 06:09 مساء
الإمارات والهند توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
شرطي إماراتي يرفع العلم في دبي، 10 سبتمبر 2020، (ا ف ب)
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وقعت الإمارات والهند الجمعة، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، في وقت تسعيان فيه إلى تعزيز اقتصاداتهما بعد جائحة فيروس «كورونا».

وعقد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، قمة افتراضية شهدا خلالها على توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى جانب اتفاقيات أخرى، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، إنّ توقيع اتفاقية الشراكة «حدث بارز في علاقاتنا الثنائية»، مضيفا أن الخطوة «ستفتح فرصا جديدة في التجارة (...) وستؤدي إلى تعزيز الاستثمارات»، وفق وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وأوضحت الوكالة أنّ الاتفاقية «تدشّن حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة وتعزز العلاقات التاريخية والوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاقتصادية والاستثمارية».

وتُقدّر قيمة التجارة بين الهند والإمارات بـ59 مليار دولار سنويا، وكانت الدولة الخليجية الغنية بالنفط ثالث أكبر شريك تجاري للهند بين العامين 2019 و2020، بعد الصين والولايات المتحدة، حسب وزارة الخارجية الهندية.

كما أنّ الإمارات ثالث أكبر وجهة تصدير للهند بنحو 16 مليار دولار، بحسب بيانات العامين 2020 و2021، وتشمل الصادرات الرئيسية المنتجات البترولية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات والمعادن والمواد الغذائية والمنسوجات.

وتأمل الإمارات في أن ترتفع التجارة غير النفطية مع الهند، من مستويات ما قبل مرحلة الوباء البالغة 40 مليار دولار، إلى أكثر من 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

تربط الإمارات والهند علاقات وثيقة منذ أوائل السبعينيات، بعد فترة وجيزة من تأسيس الدولة الخليجية في العام 1971. ويشكل الهنود في الإمارات أكبر جالية للمغتربين، وتقدر أعدادهم بنحو 35 في المئة من سكان الدولة الخليجية والبالغ عددهم 10 ملايين نسمة. ووصلت التحويلات المالية المرسلة إلى الهند من مواطنيها في الإمارات إلى أكثر من 17.06 مليار دولار في العام 2019، وفقًا لوزارة الخارجية الهندية.

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