للشهر الثاني.. «المركزي التركي» يبقى فائدته الرئيسية دون تغيير

القاهرة - بوابة الوسط

أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 14% للشهر الثاني على التوالي، في قرار يهدف الى وقف التضخم الذي اقترب من 50% خلال عام في يناير، وهو أعلى معدل منذ 2002.

بضغط من الرئيس رجب طيب إردوغان الذي يعتبر، وخلافًا للنظريات الاقتصادية التقليدية أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 19% إلى 14% بين سبتمبر وديسمبر. لكن سياسة الرئيس التركي أدت إلى انهيار الليرة التركية، فقد فقدت العملة 44% من قيمتها مقابل الدولار العام 2021، ما تسبب في ارتفاع كبير في الأسعار وفواتير المنازل كون البلاد تعتمد كثيرًا على الواردات لا سيما في مجال الطاقة، وفق وكالة «فرانس برس».

-إردوغان يتعهد بأن التضخم لن «يسحق» الأتراك

وقال إردوغان، الأربعاء، بعد أن أعلن الأسبوع الماضي خفض ضريبة القيمة المضافة من 8% إلى 1% على المنتجات الغذائية الأساسية، «أكبر مشكلة لدينا في الوقت الراهن هي التضخم المرتفع. آمل في أن نتجاوزه ونشهد تراجعه شهرًا بعد شهر». وقدر وزير الاقتصاد التركي، نورالدين نباتي، في مطلع فبراير أن التضخم سيبلغ ذروته في أبريل «تحت عتبة 50%» حسب قوله.

وبات التضخم موضع سجال في تركيا قبل 16 شهرًا من الانتخابات الرئاسية، وتتهم المعارضة وبعض خبراء الاقتصاد مكتب الإحصاءات الوطني الذي أقال إردوغان أخيرًا مديره، بالتقليل من أرقامه بأكثر من النصف. ولتبرير سياسته القائمة على «معدلات فائدة منخفضة»، تحدث إردوغان عدة مرات عن تعاليم الإسلام الذي يحرم الربا.