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قواعد استيراد جديدة في مصر تستثني الشركات الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 فبراير 2022, 01:16 صباحا
قواعد استيراد جديدة في مصر تستثني الشركات الأجنبية
مقر البنك المركزي المصري. (الإنترنت)
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فاجأ البنك المركزي المصري، الأسبوع الجاري، المستوردين بقواعد استيراد جديدة، تتضمن وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.

واستثنى قرار البنك المركزي، الذي يبدأ العمل به مطلع مارس المقبل، فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، ومن بينها الشركات العربية والتي يدخل في حدودها المصدرين من ليبيا. كما سمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع جرى شحنها بالفعل قبل صدور القرار.

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واستثنى أيضًا القرار الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها.

وتضمن القرار زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء، وفتح حدود للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، بالإضافة إلى تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.

وقواعد الاستيراد المعمول بها حاليًا، تتضمن النوعين، مستندات التحصيل وهي قليلة التكلفة، وتقبل عليها الشركات بكثافة، والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، والثاني هو التعامل بالاعتمادات المستندية، والتي يكون فيها التعامل بين البنك المستورد والبنك المصدر.

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