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بـ 4.2 مليار يورو.. «إيرباص» تحقق أعلى أرباح في تاريخها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 فبراير 2022, 07:01 مساء
بـ 4.2 مليار يورو.. «إيرباص» تحقق أعلى أرباح في تاريخها
شعار شركة «إيرباص» على مبنى مقرها بمدينة تولوز الفرنسية، 2 يوليو 2020 ( أ ف ب)
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عادت شركة «إيرباص» إلى تحقيق نمو في العام 2021/ لتسجل أكبر أرباح في تاريخها، غير متأثرة بالأزمة التاريخية في مجال النقل الجوي في ظل تفشي وباء «كوفيد-19».

وبعدما سجلت خسائر على مدى سنتين متتاليتين، أعلنت الشركة الأوروبية لصناعة الطائرات (إيرباص) اليوم الخميس أرباحا صافية بلغت 4.2 مليار يورو في 2021، متخطية المستوى القياسي المسجل في العام 2018 وقدره 3,1 مليار يورو؛ وذلك في وقت كانت تصنّع عددا من الطائرات يفوق العدد الحالي بالربع تقريبا، وفق وكالة «فرانس برس».

أسباب نجاح الشركة
وأعلن الرئيس التنفيذي للمجموعة غيّوم فوري في بيان أن اهتمام الشركة انتقل من إدارة الوباء، إلى الانتعاش والنمو، مرجعا هذه النتائج اللافتة إلى ارتفاع عدد الطائرات التجارية التي تم تسليمها وبلغ عددها 611 طائرة العام 2021 بزيادة 8٪ عن 2020.

كما أشار إلى الأداء الجيد للنشاطات الفضائية والدفاعية، وكذلك إلى قسم المروحيات وتركيز الاهتمام على خفض التكاليف والقدرة التنافسية.

ويشكل حجم عمليات التسليم مؤشرا موثوقا إلى الربحيّة في قطاع صناعة الطائرات، إذ يدفع العملاء الجزء الأكبر من الفاتورة عندما يتسلمون الطائرات.

وفي إرشاداتها لعام 2022، قالت «إيرباص» إنها لا تتوقع المزيد من العراقيل للاقتصاد العالمي وحركة النقل الجوي والعمليات الداخلية للشركة وكذلك قدرتها على تسليم منتجات وخدمات.

وستوزع «إيرباص» أرباحا على المساهمين مع خطط لتقديم حصة تبلغ 1,5 يورو للسهم، بعدما ألغت ذلك في السنتين الماضيتين.

خسائر أميركية وأرباح أوروبية
في الوقت ذاته، فإن الشركة الأميركية المنافسة «بوينغ» لم تحقق أرباحا؛ بل سجلت خسارة للعام الثالث على التوالي في 2021 مع ارتفاع كلفة تأخر تسليم الطائرات من طراز 787 وعمليات انتاج أكثر تكلفة.

وانهار قطاع الطيران في 2020 في وقت أرغمت جائحة كوفيد-19 الدول على إغلاق حدودها.

وعمدت «إيرباص» منذ بدء الأزمة الصحية إلى خفض إنتاجها بشكل كبير وأعلنت إلغاء 15 ألف وظيفة قبل أن تخفض هذا العدد مؤخرا إلى عشرة آلاف.

وتنوي المجموعة التي بلغ موظفيها 126 ألف شخص في نهاية 2021، توظيف ستة آلاف شخص على الأقل هذا العام.

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