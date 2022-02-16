صندوق النقد يحض مجموعة العشرين على مساعدة الدول الفقيرة في إعادة هيكلة ديونها

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إنه يجب على الدول المتقدمة أن تمد يد المساعدة «على الفور» للدول النامية التي تضخمت أعباء ديونها بسبب جائحة «كوفيد-19».

وفي رسالة إلى وزراء مال مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية المجتمعين في جاكرتا هذا الأسبوع، جددت غورغييفا، دعوتها الدائنين لاتخاذ إجراءات عاجلة، محذرة من عواقب وخيمة إذا لم يقوموا بذلك، وفق وكالة «فرانس برس».

وكتبت غورغييفا على مدونة «نعتقد أنّ نحو 60% من البلدان منخفضة الدخل تعاني ضائقة ديون أو معرضة بشدة لضائقة الديون، وهذا رقم يساوي ضعف مستويات العام 2015».

وأضافت أن «هذه الاقتصادات وغيرها ستحتاج إلى مزيد المنح والتمويل الميسَّر، ومزيد المساعدة للتعامل مع ديونها على الفور».

وخلال الجائحة، أطلقت مجموعة العشرين مبادرة تعليق خدمة الديون لمساعدة البلدان التي كثفت اقتراضها للتعامل مع الأزمتين الصحية والاقتصادية، لكن هذا البرنامج انتهى في ديسمبر.

وما زال الإطار المشترك لمجموعة العشرين الذي يهدف إلى تقديم طريقة لإعادة هيكلة الديون الكبيرة يواجه حالة من عدم اليقين، إذ طلبت ثلاث دول فقط هي تشاد وإثيوبيا وزامبيا، إجراء مفاوضات بموجب شروطه.

ورددت غورغييفا صدى الدعوة التي أطلقها البنك الدولي، مطالبة المسؤولين باتخاذ خطوات إضافية تشمل «إعادة تنشيط» الإطار المشترك لمجموعة العشرين، بدءًا من «تجميد المدفوعات أثناء المفاوضات»، كما دعت إلى توسيع البرنامج «ليشمل مجموعة أوسع من البلدان المثقلة بالديون».