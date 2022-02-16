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الحكومة الصينية تتعهد مساعدة محطات الفحم للعمل بطاقتها الكاملة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 فبراير 2022, 06:45 مساء
الحكومة الصينية تتعهد مساعدة محطات الفحم للعمل بطاقتها الكاملة
عامل في مناجم الفحم الصينية. (الإنترنت)
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أعلنت بكين أنها ستساعد المحطات الحرارية العاملة بالفحم على بلوغ طاقتها الإنتاجية القصوى، في قرار أثار المزيد من القلق بشأن مصير تعهدات بكين المناخية.

وأصيب العديد من القطاعات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بالشلل العام الماضي بسبب نقص في الإمدادات الكهربائية نتج جزئيًا عن انخفاض إمدادات الفحم في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للوقود الأحفوري، وفق «فرانس برس».

 الصين أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة 
وتعتبر الصين أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة المسؤولة عن تغيُّر المناخ، وقد تعهّدت أن تصل انبعاثاتها إلى ذروتها بحلول العام 2030 على أن تصبح محايدة للكربون بحلول العام 2060.

لكنّ إنتاج الفحم الحجري ازداد مع نقص الطاقة العام الماضي، ما أثار حالة من عدم اليقين والقلق بشأن هذه الأهداف المناخية.

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وأعيد تأكيد التركيز على أمن الطاقة والنمو الاقتصادي في اجتماع رفيع المستوى لمجلس الدولة الصيني برئاسة لي كيتشيانغ، على ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الثلاثاء.

 «زيادة إمدادات الفحم ودعم محطات الطاقة»
وتقرر في اجتماع الإثنين «زيادة إمدادات الفحم ودعم محطات الطاقة التي تعمل بالفحم للعمل بطاقتها الكاملة وتوليد المزيد من الكهرباء» لتلبية الطلبين الصناعي والسكني، بحسب «شينخوا».

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من دعوة الرئيس الصيني شي جينبينغ كبار صنّاع السياسة إلى ضمان ألا يضر تقليل الانبعاثات بالنمو الاقتصادي وأمن الطاقة، وهو ما يعتبر على نطاق واسع أنه إشارة للحدّ من القيود المفروضة على قطاع الفحم.

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