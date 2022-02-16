بلجيكا تقر العمل 4 أيام في الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أقرت بلجيكا سلسلة من قوانين العمل الجديدة التي من شأنها «تمكين الأفراد والشركات»، وإعطاء الضوء الأخضر لأسبوع عمل مدته أربعة أيام، وفقًا لرئيس الوزراء في البلاد.

وقالت الحكومة البلجيكية في بيان، إن الاتفاق الذي جرى إقراره يتضمن سلسلة من «الإنجازات الكبيرة» للعمال، وأضافت: «سوق العمل لدينا يتغير، وسيكون العامل من الآن فصاعدًا قادرًا، إذا رغب، على تقسيم جدول عمله الأسبوعي بشكل أفضل على أربعة أيام بدلًا من خمسة والاستفادة من يوم راحة إضافي كل أسبوع»، وفق شبكة «سي إن إن» الأميركية.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، في مؤتمر، إن الحكومة تريد «منح الناس مزيد الحرية» في حياتهم ومنح الشركات «مزيد الحرية في الطريقة التي يجرى بها شغل وقت العمل»، وأردف: «إذا أرادت الحكومة البلجيكية معالجة النقص في العمالة التي تواجهها، فعليها اتخاذ أكبر عدد ممكن من الإجراءات لضمان أن يتمكن الناس من الجمع بين حياتهم المهنية والخاصة».

يتمتع العاملون في الشركات التي يعمل بها أكثر من 20 موظفًا في الدولة أيضًا بالحق القانوني في قطع الاتصال عن العمل في نهاية يوم العمل. وسيجرى تحديد هذا الحق في اتفاقيات العمل الجماعية. وسيعني على سبيل المثال أن «أصحاب العمل لن يتوقعوا بعد الآن من العمال قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم خارج ساعات العمل».

وأشار البيان أيضًا إلى أن الحدود بين الحياة العملية والحياة الخاصة «أصبحت أكثر وأكثر قابلية للاختراق»، ما يستلزم مزيد الحدود للموظفين. وكذلك سيكون للعمال الحق القانوني في تلقي التدريب من أصحاب العمل.

في العام 2022، يحق للعمال الحصول على ثلاثة أيام من التدريب. لكن البيان أشار إلى أن هذا سيرتفع إلى أربعة أيام اعتبارًا من العام 2023 وخمسة أيام اعتبارًا من العام 2024.