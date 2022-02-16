اكتشاف حقل بترول جديد في خليج السويس بمخزون 100 مليون برميل

القاهرة - بوابة الوسط

حققت شركة «دراغون أويل» الإماراتية أول كشف بترولي في خليج السويس، على ما أعلنت وزارة البترول المصرية.

وقالت الوزارة المصرية في بيان، إن الكشف يعد أحد أكبر الاكتشافات النفطية في خليج السويس خلال 20 عامًا، بمخزون متوقع بنحو 100 مليون برميل.

واستكملت «دراغون أويل» شراء امتيازات شركة «بي.بي» النفطية البريطانية بخليج السويس في مصر، أواخر 2019، وقالت حينها إنها ستستثمر مليار دولار على مدار خمس سنوات لدعم وزيادة إنتاجها.

وقالت الشركة المملوكة لشركة بترول الإمارات الوطنية ومقرها دبي، إنها حلت محل «بي.بي» كشريك للهيئة المصرية العامة للبترول في شركة بترول خليج السويس «جابكو»، التي تمتلك 11 امتيازًا نفطيًا بحريًا للاستكشاف والإنتاج.