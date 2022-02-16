Atwasat

اكتشاف حقل بترول جديد في خليج السويس بمخزون 100 مليون برميل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 فبراير 2022, 12:41 مساء
اكتشاف حقل بترول جديد في خليج السويس بمخزون 100 مليون برميل
منصة عائمة للنفط والغاز بخليج السويس. (الإنترنت)
alwasat radio

حققت شركة «دراغون أويل» الإماراتية أول كشف بترولي في خليج السويس، على ما أعلنت وزارة البترول المصرية.

وقالت الوزارة المصرية في بيان، إن الكشف يعد أحد أكبر الاكتشافات النفطية في خليج السويس خلال 20 عامًا، بمخزون متوقع بنحو 100 مليون برميل.

واستكملت «دراغون أويل» شراء امتيازات شركة «بي.بي» النفطية البريطانية بخليج السويس في مصر، أواخر 2019، وقالت حينها إنها ستستثمر مليار دولار على مدار خمس سنوات لدعم وزيادة إنتاجها.

وقالت الشركة المملوكة لشركة بترول الإمارات الوطنية ومقرها دبي، إنها حلت محل «بي.بي» كشريك للهيئة المصرية العامة للبترول في شركة بترول خليج السويس «جابكو»، التي تمتلك 11 امتيازًا نفطيًا بحريًا للاستكشاف والإنتاج.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مانشستر سيتي يكتسح سبورتينغ لشبونة ويضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال

مانشستر سيتي يكتسح سبورتينغ لشبونة ويضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال
دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يحسم موقعة ريال مدريد بهدف الرمق الأخير

دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يحسم موقعة ريال مدريد بهدف الرمق الأخير
«مصراتة الطبي»: إزالة ورم يزن 17 كيلوغراما من سيدة خمسينية

«مصراتة الطبي»: إزالة ورم يزن 17 كيلوغراما من سيدة خمسينية
«الوطنية للمقطورات» توقع اتفاقا مع «جاك» الصينية لتوفير شاحنات متكاملة

«الوطنية للمقطورات» توقع اتفاقا مع «جاك» الصينية لتوفير شاحنات متكاملة
لا يشربان الكحول.. كلوب عن صلاح وماني: لاعبان من قوى الطبيعة

لا يشربان الكحول.. كلوب عن صلاح وماني: لاعبان من قوى الطبيعة
بعد ستين عاما.. البرلمان الفرنسي يصادق على قانون «العفو» عن الحركيين الجزائريين

بعد ستين عاما.. البرلمان الفرنسي يصادق على قانون «العفو» عن الحركيين الجزائريين
بالصور.. أقمار صناعية تظهر الحشود العسكرية الروسية الضخمة قرب الحدود مع أوكرانيا

بالصور.. أقمار صناعية تظهر الحشود العسكرية الروسية الضخمة قرب الحدود مع أوكرانيا
17 فبراير وجمال العصيان

17 فبراير وجمال العصيان
11/17 فبراير

11/17 فبراير
ملياردير أميركي يعلن 3 مهمات خاصة جديدة مع «سبايس إكس»

ملياردير أميركي يعلن 3 مهمات خاصة جديدة مع «سبايس إكس»
خبراء: أسعار النفط سوف تتجاوز 100 دولار وفق هذا السبب

خبراء: أسعار النفط سوف تتجاوز 100 دولار وفق هذا السبب
7 مباريات مهمة في دوري الدرجة الأولى الليبي.. الثلاثاء

7 مباريات مهمة في دوري الدرجة الأولى الليبي.. الثلاثاء
معهد واشنطن يدعو أميركا وأوروبا لمنع ليبيا من الانقسام والضغط لتبني استراتيجية من 4 محاور

معهد واشنطن يدعو أميركا وأوروبا لمنع ليبيا من الانقسام والضغط لتبني استراتيجية ...
بعد الإعلان عن سحب قوات.. أوكرانيا: تمكنا بمساعدة الحلفاء من منع التصعيد الروسي

بعد الإعلان عن سحب قوات.. أوكرانيا: تمكنا بمساعدة الحلفاء من منع التصعيد الروسي
خلال زيارة إردوغان.. تركيا والإمارات توقعان 13 اتفاقية تشمل التعاون في الصناعات الدفاعية

خلال زيارة إردوغان.. تركيا والإمارات توقعان 13 اتفاقية تشمل التعاون في الصناعات ...
رسميا.. إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم

رسميا.. إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم
أوساط فرنسية: الحل وساطة دولية بين باشاغا والدبيبة.. والعين على المصرف المركزي

أوساط فرنسية: الحل وساطة دولية بين باشاغا والدبيبة.. والعين على المصرف المركزي
بالصور.. «النفط» تدعم أندية «الصداقة» و«الأفريقي» و«الصقور»

بالصور.. «النفط» تدعم أندية «الصداقة» و«الأفريقي» و«الصقور»
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
بريطانيا: نسبة البطالة بقيت ثابتة رغم «أوميكرون»
بريطانيا: نسبة البطالة بقيت ثابتة رغم «أوميكرون»
إردوغان يدعو رجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار في تركيا
إردوغان يدعو رجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار في تركيا
القضاء العراقي يأمر إقليم كردستان بتسليم كامل إنتاجه النفطي لبغداد
القضاء العراقي يأمر إقليم كردستان بتسليم كامل إنتاجه النفطي ...
الاقتصاد الياباني يسجل نموا في 2021 رغم بقائه مهددا
الاقتصاد الياباني يسجل نموا في 2021 رغم بقائه مهددا
استقرار أسعار النفط مع هدوء التوترات بين روسيا وأوكرانيا
استقرار أسعار النفط مع هدوء التوترات بين روسيا وأوكرانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات الرقمية؟
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي ......
تحالف «أوبك+» يزيد إنتاجه في مارس بشكل طفيف
تحالف «أوبك+» يزيد إنتاجه في مارس بشكل طفيف...
احتياطات الغاز في ألمانيا تنخفض إلى مستوى «مقلق»
احتياطات الغاز في ألمانيا تنخفض إلى مستوى «مقلق»...
خام «برنت» يتجاوز 95 دولارا للمرة الأولى منذ 7 سنوات
خام «برنت» يتجاوز 95 دولارا للمرة الأولى منذ 7 سنوات...
نقل 4% من أسهم «أرامكو» السعودية إلى صندوق الاستثمارات برئاسة ولي العهد
نقل 4% من أسهم «أرامكو» السعودية إلى صندوق الاستثمارات ......
المزيد
بلجيكا تقر العمل 4 أيام في الأسبوع
بلجيكا تقر العمل 4 أيام في الأسبوع...
اكتشاف حقل بترول جديد في خليج السويس بمخزون 100 مليون برميل
اكتشاف حقل بترول جديد في خليج السويس بمخزون 100 مليون برميل...
إقليم كردستان يرفض تسليم كامل إنتاجه النفطي إلى بغداد
إقليم كردستان يرفض تسليم كامل إنتاجه النفطي إلى بغداد...
استقرار أسعار النفط مع هدوء التوترات بين روسيا وأوكرانيا
استقرار أسعار النفط مع هدوء التوترات بين روسيا وأوكرانيا...
الاقتصاد الياباني يسجل نموا في 2021 رغم بقائه مهددا
الاقتصاد الياباني يسجل نموا في 2021 رغم بقائه مهددا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط