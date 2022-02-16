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إقليم كردستان يرفض تسليم كامل إنتاجه النفطي إلى بغداد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 فبراير 2022, 11:27 صباحا
إقليم كردستان يرفض تسليم كامل إنتاجه النفطي إلى بغداد
حقل نفطي في البصرة جنوب العراق، 15 يوليو 2020. (أ ف ب)
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رفضت سلطات إقليم كردستان في شمال العراق أمرًا أصدرته المحكمة الاتحادية العليا، يُلزم حكومة الإقليم ذي الحكم الذاتي، بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية.

واعتبرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، أن قانونًا جرى تبنيه في كردستان العام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور. وجاء في قرار المحكمة «إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان (...) إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية»، وفق وكالة «فرانس برس».

كذلك، تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة «إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه».

إقليم كردستان يعتبر القرار «غير عادل وغير دستوري»
واعتبرت حكومة كردستان في بيان، الأربعاء، أن قرار المحكمة العليا «غير عادل وغير دستوري»، مؤكدةً أنها ستتخذ «جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز».

وأضاف البيان أن «حكومة إقليم كردستان لن تتخلى عن حقوق إقليم كردستان المنصوص عليها في الدستور العراقي، وفي هذا الإطار ستواصل حكومة إقليم كردستان بذل جهودها مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل دستوري جذري بهذا الشأن»، وأشار إلى أن قرار المحكمة العليا صدر «رغم أن حكومة إقليم كردستان كانت قد طالبت بتأجيل هذه الدعوى ومنح فرصة للاتفاق مع الحكومة الاتحادية المقبلة».

- القضاء العراقي يأمر إقليم كردستان بتسليم كامل إنتاجه النفطي لبغداد

بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الانقسامات السياسية تعرقل عملية تشكيل الحكومة، التي تحتاج إلى مفاوضات طويلة جدًا، غالبًا ما تنتهي بحل توافقي بين الأحزاب الكبيرة التي تهيمن على المجتمع الشيعي، بغض النظر عن توزع الكتل في البرلمان.

ويأتي قرار المحكمة الاتحادية العليا بعد شكويين قُدمتا عامي 2012 و2019، قدم إحداها وزير نفط سابق في الحكومة المركزية. خلال السنوات الأخيرة، يعود هذا الملف الشائك بشكل متكرر إلى الواجهة. وتطلب بغداد أن تمر كل صادرات النفط الذي  يُستخرج على الأراضي العراقية عبر الحكومة الاتحادية. في العامي 2012 و2014، انتقدت بغداد الدور الذي تلعبه تركيا المجاورة. إذ كان إقليم كردستان يصدر نفطه الخام إليها لتكريره. وبعد ذلك، أعلنت أنقرة أنها تسلم للأسواق العالمية نفطًا مصدره كردستان العراق.

وتبلغ صادرات العراق الذي يعد ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة «أوبك»، حوالى 3.5 ملايين برميل يوميًا تمثل وارداتها المالية 90% من موازنة البلاد. وتعهد إقليم كردستان تسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، في مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم.

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