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استقرار أسعار النفط مع هدوء التوترات بين روسيا وأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 فبراير 2022, 08:26 صباحا
استقرار أسعار النفط مع هدوء التوترات بين روسيا وأوكرانيا
موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019، (ا ف ب)
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استقرت أسعار النفط الأربعاء، بعد تراجع لأكثر من 3% في الجلسة السابقة، حيث يقيس المستثمرون تأثير تخفيف التوتر بين روسيا وأوكرانيا في ظل توازن دقيق بين شح الإمدادات العالمية وتعافي الطلب على الوقود.

وتداول خام برنت عند 93.19 دولار للبرميل، بانخفاض 10 سنتات، بعد أن انخفض بنسبة 3.3% خلال الليل، إثر إعلان روسيا سحبا جزئيًا لقواتها قرب أوكرانيا، وثبت سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضًا عند 92.13 دولار، بعد أن أنهى العقد جلسة الثلاثاء منخفضًا 3.6%، حسب وكالة «رويترز».

وسجل الخامان القياسيان أعلى مستوى لهما منذ سبتمبر العام 2014 الاثنين الماضي، حيث لامس برنت 96.78 دولار وخام غرب تكساس الوسيط 95.82 دولار، وقفز سعر خام برنت بنسبة 50% في العام 2021، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 60%.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية أمس الثلاثاء، لقطات تظهر إعادتها بعض القوات إلى قواعدها بعد التدريبات، وهي خطوة أدت إلى جني أرباح في النفط ، فضلا عن انتعاش في «وول ستريت» وأسواق الأسهم الأوروبية.

وقال محللون إنه بعيدا عن التوتر في أوكرانيا، لا تزال سوق النفط ضيقة والأسعار لا تزال في طريقها نحو 100 دولار للبرميل.

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