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الاقتصاد الياباني يسجل نموا في 2021 رغم بقائه مهددا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 فبراير 2022, 06:11 مساء
الاقتصاد الياباني يسجل نموا في 2021 رغم بقائه مهددا
المنطقة الصناعية في كايهين قرب طوكيو. (أ ف ب)
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سجل الاقتصاد الياباني نموًا بنسبة 1.7% في 2021، بعد تراجع لسنتين، كما شهد نموًا في الفصل الرابع من العام مقارنة بالفصل الثالث بحسب بيانات أولية صادرة عن الحكومة نُشرت الثلاثاء.  

ولا تزال نسبة النمو في 2021 بعيدة عن محو آثار تراجع الاقتصاد الياباني بنسبة 4.5% في 2020 بسبب الجائحة. وشهد الاقتصاد الياباني تقلبات طوالًا العام الماضي بحسب تفاوت شدة الأزمة الصحية، وفق «فرانس برس».

ء ارتفاع استهلاك العائلات 
ويتبين أن نسبة 1.3% من النمو المسجلة في الفصل الرابع مقارنة بالثالث (بعد تراجع بسيط بـ 0.7% في الفترة من يوليو حتى سبتمبر ومراجعة الأرقام الثلاثاء)، أقل بقليل من متوسط إجمالي توقعات وكالة بلومبرغ (+1.5%). 

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ويأتي التعافي في نهاية العام جراء ارتفاع استهلاك العائلات (+2.8%)، التي استفادت من هدوء واضح على الصعيد الصحي في اليابان بين نهاية الصيف ونهاية ديسمبر.

ولكن بالكاد تقدمت الاستثمارات غير السكنية للشركات خلال الفصل الماضي (+0.4%)، بينما  لا تزال الصناعة اليابانية مكبوحة بسبب نقص في بعض المواد، في حين يبقى الغموض بشأن تطور الظروف مرتفعًا.

زيادة أسعار الطاقة
وارتفعت نسبة الصادرات اليابانية بـ1% في الفصل الرابع ولكن دون أن يؤثر ذلك على النمو بسبب ارتفاع الواردات وزيادة أسعار الطاقة.

ويتوقع الاقتصاديون تراجعًا بسيطًا للناتج المحلي الإجمالي الياباني في الفصل الأول من 2022 بفعل موجة أوميكرون التي أبطأت تعافي الاقتصاد العالمي وطالت الأرخبيل منذ بداية يناير مع تأثير سلبي جديد محتمل على استهلاك العائلات.

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