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إردوغان يدعو رجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 فبراير 2022, 04:08 مساء
إردوغان يدعو رجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار في تركيا
وفدان إماراتي وتركي خلال لقاء في أبوظبي. 14 فبراير 2022. (أ ف ب).
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دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في ثاني أيام زيارته للإمارات في أبوظبي، الثلاثاء، رجال الأعمال وممثلين عن القطاع الخاص الإماراتي للاستثمار في بلاده التي تشهد مصاعب اقتصادية كبرى، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال إردوغان خلال لقاء مع رجال أعمال في أبوظبي: بـ«صفتكم ممثلين رئيسيين للقطاع الخاص في دولة الإمارات، أنا متأكد من أنكم تدركون تمامًا فوائد إقامة شراكات تجارية واستثمارية مع تركيا»، مضيفًا: «الإرادة التي يبديها رجال الدولة مهمة جدًا لعلاقات تركيا والإمارات للوصول إلى المستوى الذي تستحقه، لكن أنتم هم من يعرفون إمكانات البلدين، لا سيما في التجارة والاستثمارات».

إردوغان: تركيا لديها تشريعات جذابة
واعتبر الرئيس التركي أن «تركيا لديها تشريعات جذابة في ما يتعلق بفرص إنشاء أعمال تجارية»، مشيرًا إلى «تحسُّن البنية التحتية وقطاع النقل فيها»، ومؤكدًا على أنه «هناك إرادة جماعية قوية لتطوير العلاقات التجارية وزيادة الاستثمارات»، مضيفًا: «علاقاتنا الاقتصادية والعلاقات الثنائية لها تاريخ عميق الجذور وبنية تحتية متينة»، ومن المفترض أن يزور إردوغان جناح تركيا في معرض «إكسبو» دبي.

وأعلنت الإمارات وتركيا أمس الإثنين توقيع عدد من الاتفاقات الثنائية في بداية أول زيارة للرئيس التركي للدولة الخليجية منذ تسع سنوات، بعد عودة الدفء للعلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد أن شهدت العلاقات بين البلدين توترًا بعد المقاطعة التي فرضتها السعودية ودول أخرى بينها الإمارات على قطر، أقرب حلفاء أنقرة، واستمرت من منتصف العام 2017 حتى أوائل العام الماضي.

كذلك، دعمت الإمارات وتركيا أطرافًا متنازعين في الحرب في ليبيا، واختلفتا في شأن مسألة التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط. وقدّمت تركيا الدعم كذلك لأعضاء في جماعات إسلامية بينها «الإخوان المسلمون» المصنّفة تنظيمًا إرهابيًا في الإمارات والخليج. 

دعم إمارتي للاستثمارات في تركيا
وعادت العلاقات للتحسن مع زيارة قام بها ولي عهد أبوظبي إلى تركيا في نوفمبر الماضي كانت الأولى لمسؤول إماراتي بهذا المستوى منذ 2012. وجرى خلال الزيارة تأسيس صندوق بقيمة عشرة مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، في خطوة أتت غداة تسجيل الليرة التركية انخفاضًا كبيراًًا أمام الدولار.

وزيارة إردوغان هي الأولى له الى الإمارات منذ فبراير 2013 حين كان رئيسًا للوزراء. وهو يرغب في جذب استثمارات جديدة لبلاده التي تعاني من مستوى تضخم قياسي هو الأعلى منذ 2002. وتفيد مصادر أنه قد يزور السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، هذا الشهر، وذلك للمرة الأولى منذ جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في 2018 التي وترت كثيرًا العلاقات بين الدولتين.

وبلغت قيمة التجارة بين تركيا والإمارات في النصف الأول من العام 2021 أكثر من سبعة مليارات دولار، بنمو بلغ 100 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، بحسب إحصاءات إماراتية رسمية.

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