بريطانيا: نسبة البطالة بقيت ثابتة رغم «أوميكرون»

القاهرة - بوابة الوسط

بقيت نسبة البطالة في بريطانيا ثابتة في نهاية العام الماضي رغم ظهور المتحور«أوميكرون»، بحسب ما أفادت بيانات رسمية نقلتها لوكالة «فرانس برس».

وسُجلت نسبة 4.1% في فترة الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المنتهية في ديسمبر، وكذلك في الأشهر الثلاثة السابقة، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني، وهذا المعدل أكثر انخفاضًا مقارنة بالفترة المنتهية في سبتمبر عندما كانت 4.3%، ولكنه ما زال أعلى بقليل من مستوى ما قبل الجائحة.

بريطانيا تسجل نموًا قياسيًا

كما سجلت بريطانيا نموًا قياسيًا بلغ 7.5% في 2021 هو الأسرع في مجموعة الدول السبع بعد تراجع تاريخي وصل إلى 9.4% العام الماضي بسبب جائحة «كوفيد-19»، وارتفع إجمالي الناتج المحلي بـ1.0% في الفصل الرابع من 2021 رغم الموجة الوبائية التي رافقت انتشار المتحور «أوميكرون» بعد ارتفاع مشابه في الفصل الثالث، حسبما أعلن الجمعة المكتب الوطني للإحصاء.

واعتبر وزير الاقتصاد والمالية ريشي سوناك أن الاقتصاد «مرن بشكل ملحوظ» مع نمو بريطاني «أسرع من دول مجموعة الدول السبع هذا العام»، وشهد الاقتصاد البريطاني في 2020 تراجعًا هو الأسوأ بين مجموعة الدول السبع في وقت سجلت المملكة المتحدة أكبر عدد وفيات بـ«كوفيد-19»، وعانت أشهرا طويلة من تدابير الإغلاق العام.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في «اتحاد الصناعة البريطانية» رين نيوتن سميث «سجل الاقتصاد البريطاني نهاية سيئة للعام بسبب ظهور المتحور أوميكرون والقيود»، التي فرضتها الحكومة سعيا لوقف تفشي المتحور، وأضافت: «إذا يبدو أن الأسوأ قد مر، فإن الشركات لا تزال تواجه نقصًا في الإمدادات وضغوطا على التكاليف بينما تواجه الأسر أزمة في تأمين المعيشة».

وأثار اكتشاف المتحور «أوميكرون» في أواخر نوفمبر مخاوف من تأثيراته المحتملة على الاقتصاد العالمي؛ حيث أعادت البلدان بعض قيود السفر، ولكن تبيّن أن المتحور شديد العدوى، أقل فتكًا من سابقيه، بالمقابل خرجت تظاهرات شارك فيها المئات، السبت الماضي، في لندن كما جرت مسيرات مماثلة في مدن أخرى من المملكة المتحدة احتجاجًا على ارتفاع كلفة المعيشة الذي يضر خصوصًا بالعائلات المتواضعة الدخل.

وفي العاصمة سار المتظاهرون خلف لافتة سوداء تدعو إلى «خفض فاتورة الطاقة» فيما دعت لافتة أخرى إلى «تجميد الأسعار وليس الفقراء» في إشارة إلى ارتفاع كلفة الطاقة التي ترغم العائلات المتدنية الدخل على عدم تدفئة منازلها، وفق «فرانس برس»، كما طالبت لافتات برحيل رئيس الوزراء المحافظ، بوريس جونسون، رافعة شعار «المحافظون اخرجوا».