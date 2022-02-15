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خبراء: أسعار النفط سوف تتجاوز 100 دولار وفق هذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 فبراير 2022, 12:49 مساء
خبراء: أسعار النفط سوف تتجاوز 100 دولار وفق هذا السبب
بورصة النفط الأميركي .(الإنترنت).
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أكد عدد من خبراء أسواق وصناعة النفط أن سعر البرميل سوف يتجاوز 100 دولار في حال فرضت عقوبات على روسيا، مشيرين إلى أن صعود الأسعار يحدث بسبب المخاطر المرتفعة وليس نتيجة أساسيات السوق أو تحركات العرض والطلب.  

وارتفعت المخاطر الجيوسياسية في العالم إلى مستويات قياسية في ظل ذروة أزمة أوكرانيا خاصة بعدما تعهد قادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتطبيق عقوبات سريعة وعميقة ضد روسيا في حالة حدوث أي تصعيد إضافي في أوكرانيا، وفقًا لمجلة «الاقتصادية».

عدم القدرة على كبح جماح الأسعار
واعتبر محللون بأسواق النفط، خلال حديثهم  لمجلة «الاقتصادية» أن الزيادات في إنتاج «أوبك+» وفي الاحتياطات الاستراتيجية المفرج عنها في الولايات المتحدة وعدة دول آسيوية غير قادرة على كبح جماح الأسعار في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها السوق حاليًا، ولفتوا إلى أن الإدارة الأميركية تبذل قصارى جهدها لاحتواء تداعيات الأزمة الراهنة وقد طلبت من الموردين زيادة الإنتاج من أجل المساعدة على خفض أسعار الطاقة التي تسهم في تحقيق أعلى معدل تضخم منذ عقود وذلك في أعقاب ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2014.

وقال مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، روبرت شتيهرير، لمجلة «الاقتصادية» إن «التصعيد المستمر في الأزمة الأوكرانية ليس في مصلحة الاقتصاد العالمي ولا لأي طرف من الأطراف، وسيؤدى إلى وصول الأزمات التضخمية إلى مستويات غير مسبوقة علاوة على شح إمدادات الطاقة، معربًا عن أمله في أن يعمل الجانبان المتصارعان على حل التوترات وتجنب فرض عقوبات جديدة على روسيا».

وأشار روبرت شتيهرير، إلى أن «الجميع سيتضرر من تداعيات الصراع وبالنسبة لأوروبا تحديدا ستكون الأزمة خطيرة ومكلفة للغاية، لأن أي عقوبات على إمدادات الطاقة من روسيا سيكون لها تأثير واسع وعميق في أسعار النفط والغاز وستقود إلى صعوبات ضخمة يصعب علاجها على المدى القصير».

ارتفاع الأسعار سيستمر
بينما رأى الباحث في شؤون الطاقة، ردولف هوبر، أن «ارتفاع الأسعار سيستمر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الذي يحيط بمستقبل أوكرانيا وروسيا»، مرجحًا: أن «تتسبب العقوبات المفروضة على صادرات النفط الروسية في تجاوز الأسعار مستوى 100 دولار للبرميل وتعطل سلاسل التوريد العالمية»، لافتًا إلى أنه «يجرى حاليا تداول أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها في سبعة أعوام مع ارتفاع الطلب وتراجع مخزونات النفط»، وفقًا لحديثه لمجلة «الاقتصادية».

واعتبر الخبير في شؤون الطاقة، أندريه يانييف، خلال حديثه وفقًا لمجلة «الاقتصادية» أنه «لا توجد مؤشرات على عودة وتيرة هدوء الأسعار في الظروف الراهنة، ورغم أن العقوبات الجديدة المحتملة ضد روسيا مشروطة بتصعيد التوترات مع أوكرانيا؛ فإن بعض التوقعات الدولية ترى أن القيود الجديدة محتملة للغاية مع أو من دون صراع عسكري حقيقي، ونتوقع عدم استبعاد توقيع عقوبات جديدة على روسيا حتى مع خفض التصعيد».

واستهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على مكاسب قياسية جديدة عند أعلى مستوى في سبعة أعوام بفعل أنباء اقتراب وقوع هجوم عسكري روسي على أوكرانيا وفرض عقوبات أميركية وأوروبية على روسيا تعطل الصادرات النفطية، ويتعين على شركات الطاقة الكبرى التي لديها أصول موجودة في روسيا مراجعة استثماراتها المستقبلية في قطاع النفط والغاز الروسي وسط مخاطر العقوبات المتزايدة.

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