مجلس محافظي «إيفاد» يناقش تمويلا أكثر مرونة وشمولية ما بعد الجائحة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» التابع للأمم المتحدة مناقشة اجتماع مجلس محافظي الصندوق في الدورة الـ45 المقررة، غدًا الأربعاء، كيفية تمويل عالم أكثر شمولًا وقدرة على الصمود في فترة ما بعد جائحة «كوفيد-19».

وستركز هذه الدورة على الموضوع الشامل «الاستفادة من الابتكارات والتمويل من أجل الانتعاش الشامل والقائم على التكيف مع تغير المناخ»، وفق وكالة «آكي» الإيطالية.

وحسب «إيفاد»، يذهب في الوقت الحالي 1.7% فقط من تمويل المناخ العالمي إلى صغار المزارعين في البلدان النامية، ولكنه أعلن الالتزام بتغيير هذا وتخصيص 40% من موارده الأساسية للتمويل المعني بالمناخ.

وقال الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: «من خلال جعل التمويل المعني بالمناخ في متناول صغار المنتجين، يمكن معالجة انعدام الأمن الغذائي الناجم عن المناخ عبر زيادة القدرة على الصمود مع تقليل غازات الاحتباس الحراري».

ومجلس المحافظين هو الهيئة الرئيسية لصنع القرار في الصندوق ويتألف من جميع الدول الأعضاء في الصندوق ويجتمع المجلس سنويًا.