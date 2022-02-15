Atwasat

مجلس محافظي «إيفاد» يناقش تمويلا أكثر مرونة وشمولية ما بعد الجائحة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 فبراير 2022, 12:03 مساء
مجلس محافظي «إيفاد» يناقش تمويلا أكثر مرونة وشمولية ما بعد الجائحة
شعار الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد». (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» التابع للأمم المتحدة مناقشة اجتماع مجلس محافظي الصندوق في الدورة الـ45 المقررة، غدًا الأربعاء، كيفية تمويل عالم أكثر شمولًا وقدرة على الصمود في فترة ما بعد جائحة «كوفيد-19».

وستركز هذه الدورة على الموضوع الشامل «الاستفادة من الابتكارات والتمويل من أجل الانتعاش الشامل والقائم على التكيف مع تغير المناخ»، وفق وكالة «آكي» الإيطالية.

وحسب «إيفاد»، يذهب في الوقت الحالي 1.7% فقط من تمويل المناخ العالمي إلى صغار المزارعين في البلدان النامية، ولكنه أعلن الالتزام بتغيير هذا وتخصيص 40% من موارده الأساسية للتمويل المعني بالمناخ.

وقال الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: «من خلال جعل التمويل المعني بالمناخ في متناول صغار المنتجين، يمكن معالجة انعدام الأمن الغذائي الناجم عن المناخ عبر زيادة القدرة على الصمود مع تقليل غازات الاحتباس الحراري».

ومجلس المحافظين هو الهيئة الرئيسية لصنع القرار في الصندوق ويتألف من جميع الدول الأعضاء في الصندوق ويجتمع المجلس سنويًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم

رسميا.. إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم
أوساط فرنسية: الحل وساطة دولية بين باشاغا والدبيبة.. والعين على المصرف المركزي

أوساط فرنسية: الحل وساطة دولية بين باشاغا والدبيبة.. والعين على المصرف المركزي
بالصور.. «النفط» تدعم أندية «الصداقة» و«الأفريقي» و«الصقور»

بالصور.. «النفط» تدعم أندية «الصداقة» و«الأفريقي» و«الصقور»
الدوري الليبي لا يعرف التوقف.. «بوابة الوسط» تستعرض الأسبوع الـ11 في هذا التوقيت

الدوري الليبي لا يعرف التوقف.. «بوابة الوسط» تستعرض الأسبوع الـ11 في هذا التوقيت
«المركزي» يعلن تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 3 و9 فبراير

«المركزي» يعلن تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 3 و9 فبراير
روسيا: يجب احترام اختيار البرلمان الليبي لباشاغا وحل التناقضات بالتسويات

روسيا: يجب احترام اختيار البرلمان الليبي لباشاغا وحل التناقضات بالتسويات
«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة لـ22 مباراة في دوري الدرجة الأولى الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة لـ22 مباراة في دوري الدرجة الأولى الليبي
إردوغان يزور الإمارات بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين

إردوغان يزور الإمارات بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين
السويسريون يصوتون لصالح حظر إعلانات التبغ

السويسريون يصوتون لصالح حظر إعلانات التبغ
حمودة: اختصاص مجلس النواب منح الثقة دون تحديد ولاية الحكومة

حمودة: اختصاص مجلس النواب منح الثقة دون تحديد ولاية الحكومة
شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في مباراة مثيرة

شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في مباراة مثيرة
مقاتلات «إف-22» أميركية تصل إلى الإمارات بعد هجمات الحوثيين

مقاتلات «إف-22» أميركية تصل إلى الإمارات بعد هجمات الحوثيين
بعد لقاء الدبيبة.. وليامز تدعو الأطراف الفاعلة والمؤسسات للعمل ضمن الإطار السياسي

بعد لقاء الدبيبة.. وليامز تدعو الأطراف الفاعلة والمؤسسات للعمل ضمن الإطار ...
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد المصراتي 1 - 0 السويحلي

انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد المصراتي 1 - 0 السويحلي
فاطمة بن سعيدان: المرأة التونسية ناضلت من أجل حريتها

فاطمة بن سعيدان: المرأة التونسية ناضلت من أجل حريتها
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات الرقمية؟

من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات ...
الأحمر يغزو واجهات متاجر سعودية في احتفال «صامت» بعيد الحب

الأحمر يغزو واجهات متاجر سعودية في احتفال «صامت» بعيد الحب
مساعٍ في اسكتلندا لإعادة الاعتبار إلى نساء أعدمن بتهمة الشعوذة

مساعٍ في اسكتلندا لإعادة الاعتبار إلى نساء أعدمن بتهمة الشعوذة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
مجموعات النفط العملاقة تجني أرباحا طائلة مستفيدة من ارتفاع أسعار الخام
مجموعات النفط العملاقة تجني أرباحا طائلة مستفيدة من ارتفاع أسعار ...
أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 7 سنوات
أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 7 سنوات
ارتفاع أسعار النفط يجذب شركات الحفر في أميركا
ارتفاع أسعار النفط يجذب شركات الحفر في أميركا
البورصات العالمية تتهاوى على وقع المخاوف من اجتياح روسي لأوكرانيا
البورصات العالمية تتهاوى على وقع المخاوف من اجتياح روسي لأوكرانيا
التضخم الحاد يهدد مصداقية البنك المركزي الأميركي
التضخم الحاد يهدد مصداقية البنك المركزي الأميركي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات الرقمية؟
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي ......
تحالف «أوبك+» يزيد إنتاجه في مارس بشكل طفيف
تحالف «أوبك+» يزيد إنتاجه في مارس بشكل طفيف...
احتياطات الغاز في ألمانيا تنخفض إلى مستوى «مقلق»
احتياطات الغاز في ألمانيا تنخفض إلى مستوى «مقلق»...
خام «برنت» يتجاوز 95 دولارا للمرة الأولى منذ 7 سنوات
خام «برنت» يتجاوز 95 دولارا للمرة الأولى منذ 7 سنوات...
نقل 4% من أسهم «أرامكو» السعودية إلى صندوق الاستثمارات برئاسة ولي العهد
نقل 4% من أسهم «أرامكو» السعودية إلى صندوق الاستثمارات ......
المزيد
مجلس محافظي «إيفاد» يناقش تمويلا أكثر مرونة وشمولية ما بعد الجائحة
مجلس محافظي «إيفاد» يناقش تمويلا أكثر مرونة وشمولية ما بعد ......
خلال زيارة إردوغان.. تركيا والإمارات توقعان 13 اتفاقية تشمل التعاون في الصناعات الدفاعية
خلال زيارة إردوغان.. تركيا والإمارات توقعان 13 اتفاقية تشمل ......
مصلحة الضرائب البريطانية تضبط أعمالا بتكنولوجيا «إن إف تي» الرقمية المشفرة
مصلحة الضرائب البريطانية تضبط أعمالا بتكنولوجيا «إن إف تي» ......
التضخم الحاد يهدد مصداقية البنك المركزي الأميركي
التضخم الحاد يهدد مصداقية البنك المركزي الأميركي...
البورصات العالمية تتهاوى على وقع المخاوف من اجتياح روسي لأوكرانيا
البورصات العالمية تتهاوى على وقع المخاوف من اجتياح روسي ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط