خلال زيارة إردوغان.. تركيا والإمارات توقعان 13 اتفاقية تشمل التعاون في الصناعات الدفاعية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإمارات وتركيا، الإثنين، توقيع اتفاقيات ثنائية خلال أول زيارة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان للدولة الخليجية منذ نحو عشر سنوات، بعد عودة الدفء للعلاقات بين القوتين الإقليميتين.

وخلال الزيارة التي تستمر يومين أُبرمت 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم بين عدة جهات في الإمارات ونظيراتها في تركيا، حسب ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن وسائل إعلام رسمية في البلدين.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» إلى أن مجالات هذه الاتفاقيات والمذكرات شملت الصحة والعلوم الطبية والصناعات والتقنيات المتقدمة والعمل المناخي والمجال الثقافي والزراعة والنقل وإدارة الأزمات والكوارث والأرصاد الجوية والإعلام، وكذلك تضمنت «خطاب نوايا بشأن التعاون في الصناعات الدفاعية».

محادثات بين البلدين حول التعاون في الاقتصاد والتنمية

واستعرض ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع إردوغان فرص التعاون المتنوعة المتاحة في البلدين خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، بحسب بيان إماراتي، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي زيارة إردوغان التي تستمر يومين، بينما تشهد تركيا مصاعب اقتصادية كبرى وتبحث عن استثمارات أجنبية جديدة، وفيما تواجه الإمارات خطرا أمنيا متزايدا من قبل حركة الحوثيين الناشطة في اليمن.

وشهدت العلاقات بين البلدين توترا بعد المقاطعة التي فرضتها السعودية ودول أخرى بينها الإمارات على قطر، أقرب حلفاء أنقرة، واستمرت من منتصف العام 2017 حتى أوائل العام الماضي.



لكن العلاقات عادت للتحسن مع زيارة ولي عهد أبوظبي إلى تركيا في نوفمبر الماضي، وكانت الأولى لمسؤول إماراتي بهذا المستوى منذ العام 2012.