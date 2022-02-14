Atwasat

مصلحة الضرائب البريطانية تضبط أعمالا بتكنولوجيا «إن إف تي» الرقمية المشفرة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 فبراير 2022, 10:02 مساء
مصلحة الضرائب البريطانية تضبط أعمالا بتكنولوجيا «إن إف تي» الرقمية المشفرة
مدخل متحف لتكنولوجيا NFT في مدينة سياتل الأميركية. (أ ف ب)
alwasat radio

ضبطت مصلحة الضرائب البريطانية ثلاثة أعمال فنية بتكنولوجيا «NFT» في إطار تحقيق قادها إلى توقيف ثلاثة أشخاص، على ما أعلنت الهيئة الحكومية الإثنين.

وأكد المدير المساعد المكلف شؤون الجرائم الاقتصادية نك شارب، في بيان، أن عملية الضبط الأولى من نوعها هذه لأعمال رقمية بتكنولوجيا «NFT» (رموز غير قابلة للاستبدال) في البلاد «تشكل تحذيرا لأي شخص يسعى لاستخدام الأصول الرقمية المشفرة لإخفاء أموال» عن مصلحة الضرائب البريطانية، وفق «فرانس برس».

ولم تكشف مصلحة الضرائب القيمة التقديرية لهذه الأعمال الرقمية التي صودرت مع أصول أخرى في إطار تحقيق عن شبكة متخصصة في التزوير للتهرب من الضريبة على القيمة المضافة، تكبد في المجموع الحكومة البريطانية خسائر قدرها 1,4 مليون جنيه استرليني (1,9 مليون دولار).

 تشفير عبر الرموز غير القابلة للاستبدال 
ويتيح الـ«NFT»، وهو أسلوب تشفير عبر الرموز غير القابلة للاستبدال، منح شهادة تثبت أصالة أي منتج رقمي سواء أكان صورة أو رسما تعبيريا أو فيديو أو مقطوعة موسيقية، أو مقالة صحفية أو سوى ذلك. وتحدث هذه التكنولوجيا في الأشهر الأخيرة ثورة في سوق المزادات الفنية وقطاعات أخرى بينها عالم ألعاب الفيديو.

-  عملة «بيتكوين» تهوي إلى أدنى مستوى لها في 6 أشهر
-  رئيس السلفادور يخطط لأول «مدينة بيتكوين» في العالم

وأشارت شركة «تشاين أناليسس» إلى أن التبادلات بالأعمال الرقمية بتكنولوجيا «NFT» بلغت قيمتها 44,2 مليار دولار العام الماضي.

وفي تقرير في هذا الموضوع، اعتبرت الشركة أن التبادلات بهذه التكنولوجيا المتأتية من عمليات تجارية غير قانونية ازداد حجمها خلال العام المنصرم لتصل إلى 1,4 مليون دولار في الربع الأخير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. «النفط» تدعم أندية «الصداقة» و«الأفريقي» و«الصقور»

بالصور.. «النفط» تدعم أندية «الصداقة» و«الأفريقي» و«الصقور»
الدوري الليبي لا يعرف التوقف.. «بوابة الوسط» تستعرض الأسبوع الـ11 في هذا التوقيت

الدوري الليبي لا يعرف التوقف.. «بوابة الوسط» تستعرض الأسبوع الـ11 في هذا التوقيت
«المركزي» يعلن تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 3 و9 فبراير

«المركزي» يعلن تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 3 و9 فبراير
«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة لـ22 مباراة في دوري الدرجة الأولى الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة لـ22 مباراة في دوري الدرجة الأولى الليبي
إردوغان يزور الإمارات بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين

إردوغان يزور الإمارات بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين
السويسريون يصوتون لصالح حظر إعلانات التبغ

السويسريون يصوتون لصالح حظر إعلانات التبغ
حمودة: اختصاص مجلس النواب منح الثقة دون تحديد ولاية الحكومة

حمودة: اختصاص مجلس النواب منح الثقة دون تحديد ولاية الحكومة
شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في مباراة مثيرة

شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في مباراة مثيرة
مقاتلات «إف-22» أميركية تصل إلى الإمارات بعد هجمات الحوثيين

مقاتلات «إف-22» أميركية تصل إلى الإمارات بعد هجمات الحوثيين
بعد لقاء الدبيبة.. وليامز تدعو الأطراف الفاعلة والمؤسسات للعمل ضمن الإطار السياسي

بعد لقاء الدبيبة.. وليامز تدعو الأطراف الفاعلة والمؤسسات للعمل ضمن الإطار ...
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد المصراتي 1 - 0 السويحلي

انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد المصراتي 1 - 0 السويحلي
فاطمة بن سعيدان: المرأة التونسية ناضلت من أجل حريتها

فاطمة بن سعيدان: المرأة التونسية ناضلت من أجل حريتها
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات الرقمية؟

من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات ...
الأحمر يغزو واجهات متاجر سعودية في احتفال «صامت» بعيد الحب

الأحمر يغزو واجهات متاجر سعودية في احتفال «صامت» بعيد الحب
مساعٍ في اسكتلندا لإعادة الاعتبار إلى نساء أعدمن بتهمة الشعوذة

مساعٍ في اسكتلندا لإعادة الاعتبار إلى نساء أعدمن بتهمة الشعوذة
الأزمة الأوكرانية على حافة الانفجار: بايدن يحذر من «كلفة باهظة» .. وموسكو تطارد غواصة أميركية

الأزمة الأوكرانية على حافة الانفجار: بايدن يحذر من «كلفة باهظة» .. وموسكو تطارد ...
الكرملين يندد بهستيريا أميركية بلغت «ذروتها» بعد اتصال بايدن وبوتين

الكرملين يندد بهستيريا أميركية بلغت «ذروتها» بعد اتصال بايدن وبوتين
المشري: كان يجوز للدبيبة الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.. ونحقق في الشكاوى المرتبطة بالعملية

المشري: كان يجوز للدبيبة الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.. ونحقق في الشكاوى ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع أسعار الأسمدة يهدد احتياجات 100 مليون شخص من الغذاء
ارتفاع أسعار الأسمدة يهدد احتياجات 100 مليون شخص من الغذاء
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات الرقمية؟
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» ...
مجموعات النفط العملاقة تجني أرباحا طائلة مستفيدة من ارتفاع أسعار الخام
مجموعات النفط العملاقة تجني أرباحا طائلة مستفيدة من ارتفاع أسعار ...
أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 7 سنوات
أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 7 سنوات
ارتفاع أسعار النفط يجذب شركات الحفر في أميركا
ارتفاع أسعار النفط يجذب شركات الحفر في أميركا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحالف «أوبك+» يزيد إنتاجه في مارس بشكل طفيف
تحالف «أوبك+» يزيد إنتاجه في مارس بشكل طفيف...
احتياطات الغاز في ألمانيا تنخفض إلى مستوى «مقلق»
احتياطات الغاز في ألمانيا تنخفض إلى مستوى «مقلق»...
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات الرقمية؟
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي ......
خام «برنت» يتجاوز 95 دولارا للمرة الأولى منذ 7 سنوات
خام «برنت» يتجاوز 95 دولارا للمرة الأولى منذ 7 سنوات...
نقل 4% من أسهم «أرامكو» السعودية إلى صندوق الاستثمارات برئاسة ولي العهد
نقل 4% من أسهم «أرامكو» السعودية إلى صندوق الاستثمارات ......
المزيد
مصلحة الضرائب البريطانية تضبط أعمالا بتكنولوجيا «إن إف تي» الرقمية المشفرة
مصلحة الضرائب البريطانية تضبط أعمالا بتكنولوجيا «إن إف تي» ......
التضخم الحاد يهدد مصداقية البنك المركزي الأميركي
التضخم الحاد يهدد مصداقية البنك المركزي الأميركي...
البورصات العالمية تتهاوى على وقع المخاوف من اجتياح روسي لأوكرانيا
البورصات العالمية تتهاوى على وقع المخاوف من اجتياح روسي ......
ارتفاع أسعار النفط يجذب شركات الحفر في أميركا
ارتفاع أسعار النفط يجذب شركات الحفر في أميركا...
أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 7 سنوات
أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 7 سنوات...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط