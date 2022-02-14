ارتفاع أسعار النفط يجذب شركات الحفر في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط

زاد نشاط شركات الحفر في قطاع النفط والغاز بالولايات المتحدة، بشكل ملحوظ مع ارتفاع أسعار النفط، حيث بلغ إجمالي عدد الحفارات أكثر من 600 حفار، وهو يزيد بحوالي 221 منصة من عدد الحفارات مقارنة بالعام 2021، وفقًا لتقرير شركة «بيكر هيوز» الأميركية المعنية بأنشطة الحفر.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الحفارات، التي تعمل بالنفط بمقدار 2 إلى 497، بينما ارتفعت الحفارات، التي تعمل بالغاز بواقع 1 إلى 116 بينما تشهد الولايات المتحدة مكاسب ثابتة في عدد منصات الحفر ويتجه الاتجاه طويل الأجل لإنتاج النفط الأميركي نحو الارتفاع، فإن الاتجاه قصير الأجل لإنتاج النفط قد اتخذ منحى هبوطيا، حسب ما نقلته المجلة «الاقتصادية».

أسعار النفط تسجل أعلى مستوياتها منذ أكثر من 7سنوات

وسجلت أسعار النفط، الإثنين، أعلى مستوياتها منذ أكثر من سبع سنوات، وسط مخاوف من أن يؤدي غزو روسي محتمل لأوكرانيا إلى عقوبات أميركية وأوروبية من شأنها أن تعطل الصادرات من أكبر منتج في العالم.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 95.61 دولار للبرميل، مرتفعة 1.17 دولار أو 1.2%، بعد أن بلغت في وقت سابق ذروة 96.16 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر العام 2014، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.41 دولار أو 1.5% إلى 94.51 دولار للبرميل، ليحوم قرب أعلى مستوى للجلسة عند 94.94 دولار، وهو الأعلى منذ سبتمبر العام 2014، حسب وكالة «فرانس برس».

ولفت التقرير إلى انخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مرة أخرى إلى 11.5 مليون برميل يوميا للأسبوع المنتهي في 28 يناير، وفقا لإدارة معلومات الطاقة، مشيرا إلى أن هذا هو أدنى مستوى إنتاج منذ منتصف نوفمبر.

ونوه التقرير إلى ارتفاع عدد الحفارات في حوض بيرميان بمقدار 1 هذا الأسبوع، حيث قدمت كل من شركتي «Chevron وExxon » بالتفصيل في النتائج الفصلية الخطط الكبيرة للحوض هذا العام، حيث يبلغ إجمالي عدد الحفارات في بيرميان الآن 294.

وتأتي قفزة أسعار النفط لتستكمل مسيرة المكاسب، وسط توقعات بأن يتجاوز الاستهلاك العالمي للنفط 100 مليون برميل يوميا في الربع

الثالث من العام، وتوقعت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» ارتفاع الطلب على النفط خلال العام الجاري، مع تعافي النشاط الصناعي الذي يزيد بدوره الطلب على الديزل، إضافة إلى انتعاش حركة النقل بشكل ملحوظ، لا سيما النقل الجوي.