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ارتفاع أسعار الأسمدة يهدد احتياجات 100 مليون شخص من الغذاء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 فبراير 2022, 12:34 مساء
ارتفاع أسعار الأسمدة يهدد احتياجات 100 مليون شخص من الغذاء
ارتفاع أسعار الأسمدة يهدد احتياجات 100 مليون شخص من الغذاء.(الإنترنت).
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كشف المركز الدولي لـ«تطوير الأسمدة»، أن الارتفاع في أسعار الأسمدة قد يؤدي إلى انخفاض الطلب عليها في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء 30% هذا العام، وسيترجم هذا على أرض الواقع وفقًا لتقديراتهم إلى خسارة في إنتاج الغذاء تعادل احتياجات 100 مليون شخص.

وقال أستاذ أنظمة الزراعة المستدامة في جامعة «ويلز ترينتي»، مارتن لال، إن «سوق الأسمدة العالمية بلغت نحو 171 مليار دولار في 2020، وستنمو بمعدل سنوي 2.4% من 2021 إلى 2027، ويتوقع أن تبلغ سوق الأسمدة العالمية بحلول 2027 نحو 210 مليارات دولار»، وفقًا لمجلة «الاقتصادية». 

الزيادات في الأسعار مرتبطة بأزمة الغاز 
ويشير الدكتور مارتن لال، إلى أن الزيادات في الأسعار «تنبع جزئيًّا من تكلفة الضغوط الدولية على أسواق الطاقة العالمية، حيث بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي في أوروبا في الربع الأخير من العام الماضي عشرة أضعاف ما كان عليه 2020».، لافتا إلى أن الزيادات في أسعار الغاز الطبيعي «تزيد من  تكاليف الأسمدة، وقد أدى ذلك إلى تقليص المنتجين الرئيسيين مثل الصين وتركيا ومصر وروسيا الصادرات في النصف الثاني من العام الماضي، ما أدى إلى زيادة الأسعار العالمية».

ويضيف الاستشاري السابق في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» قائلًا: «علقت بعض شركات إنتاج الأسمدة الرئيسية في الصين صادراتها، لضمان الإمدادات في السوق المحلية بعد أن وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية، وقد أدى ذلك إلى تفاقم النقص في الإمدادات العالمية، والصين منتج رئيسي للأسمدة التي تزود قطاع الزراعة باليوريا والفوسفات، وتوفر مدخلات حيوية لإنتاج الذرة وفول الصويا في أميركا الشمالية والجنوبية».

ويعتقد البعض أن التوترات الجيوسياسية على المستوى العالمي تلقي أيضًا بظلال وخيمة على وضع صناعة الأسمدة عالميًّا، فعقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على روسيا البيضاء، التي تنتج نحو 20% من الإنتاج العالمي من البوتاس، وهو مكون رئيسي للأسمدة المعدنية دفع بشركة «يارا إنترناشيونال» النرويجية وهي إحدى أكبر شركات تصنيع الأسمدة في العالم إلى إعلان خفض إنتاجها بحلول شهر أبريل المقبل.

ويشير بعض الخبراء إلى أن الأوضاع في سوق الأسمدة العالمية قد تشهد مزيد الضغط إذا أخذ الصراع الروسي-الأوكراني منحنيات عنيفة، وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على روسيا، التي تعد أحد المنتجين البارزين لعديد المواد التي تستخدم في صناعة الأسمدة.

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