نقل 4% من أسهم أرامكو السعودية إلى صندوق الاستثمارات برئاسة ولي العهد

القاهرة - بوابة الوسط

حصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على 4% من أسهم شركة أرامكو النفطية، تقدّر قيمتها بنحو 80 مليار دولار، بهدف دعم عمل الصندوق على تنويع الاقتصاد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الاحد «تم نقل (4%) من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة»، وفق وكالة فرانس برس.

ونقلت عن ولي العهد قوله إن الخطوة «جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد».

وجاءت عملية نقل الأسهم، بعد تقارير حول نية المملكة بيع نسبة ضئيلة من أسهمها لجهة أجنبية.

وأُدرجت أرامكو في البورصة السعودية في ديسمبر 2019، بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم، وصلت قيمته إلى 29,4 مليار دولار، مقابل بيع 1,7% من أسهمها.

ومنذ تسلم الأمير محمد منصب ولي العهد في 2017، تسعى المملكة لتنويع الاقتصاد عبر دعم قطاعات الترفيه والرياضة والسياحة وغيرها، بهدف وقف الارتهان التاريخي للنفط، ويقود هذه الجهود صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير الشاب.

وقال ولي العهد بحسب البيان الأحد، إن نقل الأسهم للصندوق «يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025».

كما ستساهم أسهم الشركة «في تعزيز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني المرتفع على المدى المتوسط حيث يعتمد الصندوق في خطته التمويلية على قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية من الأصول تحت الإدارة»، وفقا لولي العهد.