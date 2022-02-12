تركيا تخفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، خفض ضريبة القيمة المضافة من 8 إلى 1% على المواد الغذائية الأساسية، في وقت يعاني البلد مستوى تضخمًا قياسيًّا هو الأعلى منذ 2002.

وقال إردوغان: «في إطار برنامجنا لتبسيط نظام ضريبة القيمة المضافة، سنخفض ضريبة القيمة المضافة من 8 إلى 1% على المواد الغذائية الأساسية»، وفق «فرانس برس».

الفاكهة والخضار والفواكه المجففة ومشتقات الحليب

وذكر من بين المواد المشمولة بهذا الإجراء الفاكهة والخضار والفواكه المجففة ومشتقات الحليب والزيوت الغذائية، فيما يتوقع أن تجرى تظاهرات السبت والأحد عبر أنحاء تركيا تنديدًا بغلاء المعيشة.

وقال إردوغان: «كل هذه التخفيضات ستكون مكسبًا مهمًّا في معركتنا ضد التضخم»، في ظل ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة بلغت 48.69% في يناير بمعدل سنوي، وهو أعلى مستوى منذ وصول حزب «العدالة والتنمية» إلى السلطة أواخر 2002.

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وبات التضخم موضع سجال في تركيا قبل 16 شهرًا من الانتخابات الرئاسية، وتتهم المعارضة وبعض خبراء الاقتصاد مكتب الإحصاءات الوطني الذي أقال إردوغان أخيرًا مديره، بالتقليل من أرقامها بأكثر من النصف.