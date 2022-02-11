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بريطانيا تسجل نموا قياسيا بلغ 7.5% في 2021

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 فبراير 2022, 04:19 مساء
بريطانيا تسجل نموا قياسيا بلغ 7.5% في 2021
وسط مدينة لندن العاصمة البريطانية. (أ ف ب).
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سجلت بريطانيا نموا قياسيا بلغ 7.5% في 2021 هو الأسرع في مجموعة الدول السبع بعد تراجع تاريخي وصل إلى 9.4% العام الماضي بسبب جائحة «كوفيد-19»، وفقا لوكالة «فرانس برس»، وارتفع إجمالي الناتج المحلي بـ1.0% في الفصل الرابع من 2021 رغم الموجة الوبائية التي رافقت انتشار المتحور أوميكرون بعد ارتفاع مشابه في الفصل الثالث، حسبما أعلن الجمعة المكتب الوطني للإحصاء.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في «اتحاد الصناعة البريطانية» رين نيوتن سميث «سجل الاقتصاد البريطاني نهاية سيئة للعام بسبب ظهور المتحور أوميكرون والقيود»، التي فرضتها الحكومة سعيا لوقف تفشي المتحور، وأضافت: «إذا يبدو أن الأسوأ قد مر، فإن الشركات لا تزال تواجه نقصا في الإمدادات وضغوطا على التكاليف بينما تواجه الأسر أزمة في تأمين المعيشة».

اقتصاد «مرن بشكل ملحوظ»
واعتبر من جهته وزير الاقتصاد والمالية ريشي سوناك أن الاقتصاد «مرن بشكل ملحوظ» مع نمو بريطاني «أسرع من دول مجموعة الدول السبع هذا العام»، وشهد الاقتصاد البريطاني في 2020 تراجعا هو الأسوأ بين مجموعة الدول السبع في وقت سجلت المملكة المتحدة أكبر عدد وفيات بـ«كوفيد-19»، وعانت أشهر طويلة من تدابير الإغلاق العام.

وقالت من جهتها كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى «كي بي ام جي» يائيل سيلفين إن المتحور «أوميكرون خففت من الانتعاش قليلا»، غير أن «الاقتصاد البريطاني عرف في العام 2021 أقوى نمو له منذ الحرب العالمية الثانية في انتعاش بعد التراجع الذي سببته جائحة كوفيد-19».

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