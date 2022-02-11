Atwasat

وكالة «IEA» تحذر من عجز منظمة أوبك «المزمن» عن تحقيق أهدافها الإنتاجية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 فبراير 2022, 03:09 مساء
وكالة «IEA» تحذر من عجز منظمة أوبك «المزمن» عن تحقيق أهدافها الإنتاجية
مقر الوكالة الدولية للطاقة في فيينا بالنمسا.(الإنترنت)
alwasat radio

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الجمعة من عجز منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» المزمن عن تحقيق أهدافها الإنتاجية بينما رفعت توقعاتها للطلب على النفط هذا العام تحت تأثير مراجعة إحصائية، وكانت المنظمة قد حدت من إنتاجها من أجل دعم الأسعار في إطار اتفاقها مع حلفائها في «أوبك بلاس» لكنها الآن تنتج براميل إضافية بعدما رفعت الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا.

ارتفاع سعر النفط والتوترات الجيوسياسية
وكانت الدول الأعضاء في «أوبك بلاس» قررت مطلع فبراير الحفاظ على معدل الزيادة المتواضعة في إنتاجها، رغم التهديد الذي يمثله ارتفاع سعر النفط والتوترات الجيوسياسية على الإمدادات، لكن الوكالة الدولية للطاقة تشير إلى عجز «مزمن» يواجهه التحالف وشركاؤه في تحقيق أهدافهم الانتاجية، وهو ما ساهم، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية، في زيادة الأسعار.

في يناير، ارتفع سعر برميل خام «غرب تكساس الوسيط»، على غرار خام «برنت»، بأكثر من 16%، ووصل المؤشران المرجعيان للخام إلى مستويات قياسية لم تسجل منذ أكثر من سبع سنوات، وأشارت الوكالة إلى أنه «إذا استمرت الفجوة بين إنتاج أوبك بلاس والمستويات المستهدفة، فإن الاضطراب في الإمدادات سيزداد، ما يزيد من احتمال حدوث مزيد من التقلبات والضغط التصاعدي على الأسعار».

وخلصت إلى أن «هذه المخاطر التي تحمل تداعيات اقتصادية كبيرة، يمكن تقليلها إذا قام المنتجون في الشرق الأوسط الذين يملكون فائضا بالتعويض للدول التي نفدت مخزوناتها»، ولم يُذكر أي بلد، لكن يبدو أن الدعوة موجهة إلى السعودية، قائدة التحالف والتي غالبا ما تعوض جزئيا عن إخفاقات شركائها الآخرين بإنتاجها.

وبين ديسمبر ويناير رفعت الدول الأعضاء في «أوبك» إنتاجها 64 ألف برميل فقط في اليوم، ليصل الإنتاج الإجمالي إلى 27.981 مليون برميل يوميا، بحسب مصادر غير مباشرة ذكرت في تقرير المنظمة الذي نشر الخميس، وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، يتوقع أن يرتفع الطلب العالمي بمقدار 3.2 ملايين برميل يوميا هذا العام، ليصل الإنتاج اليومي إلى 100.6 مليون برميل، مع تخفيف القيود المرتبطة بـ«كوفيد-19».

وهذا أعلى بكثير من توقعات الوكالة لهذا العام حتى الآن (99.7 مليون برميل يوميا) لكن هذا التغيير يمكن تفسيره من خلال مراجعة بيانات تاريخية مرتبطة بالسعودية والصين. من جانبه، لم يتغير معدل النمو المتوقع عمليا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 0 - 0 التحدي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 0 - 0 التحدي» في الدوري الممتاز
«فرانس برس»: تحفظ أميركي إزاء جهود ماكرون لحلحلة الأزمة بين روسيا والغرب

«فرانس برس»: تحفظ أميركي إزاء جهود ماكرون لحلحلة الأزمة بين روسيا والغرب
سان جيرمان في تجربة أخيرة بالدوري الفرنسي قبل موقعة ريال مدريد

سان جيرمان في تجربة أخيرة بالدوري الفرنسي قبل موقعة ريال مدريد
بلينكن: روسيا قد تغزو أوكرانيا «في أي وقت»

بلينكن: روسيا قد تغزو أوكرانيا «في أي وقت»
المدرب التونسي يحكم قبضته على الدوري الليبي «47»

المدرب التونسي يحكم قبضته على الدوري الليبي «47»
«الأمور قد تصبح جنونية».. بايدن يدعو الأميركيين إلى مغادرة أوكرانيا «فورا»

«الأمور قد تصبح جنونية».. بايدن يدعو الأميركيين إلى مغادرة أوكرانيا «فورا»
الدبيبة يكشف ملابسات محاولة اغتياله

الدبيبة يكشف ملابسات محاولة اغتياله
إيقاف الدراسة في بلدية زليتن لمدة أسبوع بسبب انتشار كورونا

إيقاف الدراسة في بلدية زليتن لمدة أسبوع بسبب انتشار كورونا
في العدد «325»: نذر العودة للسلاح.. ومصير مليارات القذافي

في العدد «325»: نذر العودة للسلاح.. ومصير مليارات القذافي
الأمم المتحدة تعلن استمرار دعمها لعبدالحميد الدبيبة كرئيس لوزراء ليبيا

الأمم المتحدة تعلن استمرار دعمها لعبدالحميد الدبيبة كرئيس لوزراء ليبيا
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»

باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى

مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
انتهت عبر «WTV».. مباراة الأهلي بنغازي 4×0 خليج سرت في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة الأهلي بنغازي 4×0 خليج سرت في الدوري الممتاز
القضاء الفرنسي يرفض «طرد» السجين اللبناني جورج عبدالله

القضاء الفرنسي يرفض «طرد» السجين اللبناني جورج عبدالله
12 مصابا في استهداف الحوثيين مطارا جنوب السعودية

12 مصابا في استهداف الحوثيين مطارا جنوب السعودية
صنع الله: ليبيا يمكن أن تلعب دورا في استقرار أسواق الغاز والتصدير إلى أوروبا

صنع الله: ليبيا يمكن أن تلعب دورا في استقرار أسواق الغاز والتصدير إلى أوروبا
تقرير أميركي: عودة الانقسام يحرم ليبيا من مليارات الدولارات

تقرير أميركي: عودة الانقسام يحرم ليبيا من مليارات الدولارات
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 1 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 1 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
المفوضية الأوروبية تكشف خطة استثمار بقيمة 150 مليار يورو لأفريقيا
المفوضية الأوروبية تكشف خطة استثمار بقيمة 150 مليار يورو لأفريقيا
الولايات المتحدة تسجل أسرع وتيرة تضخم منذ 4 عقود
الولايات المتحدة تسجل أسرع وتيرة تضخم منذ 4 عقود
«أوبك» تعلن توقعاتها للنفط: ارتفاع الطلب مع انتعاش النشاط الاقتصادي
«أوبك» تعلن توقعاتها للنفط: ارتفاع الطلب مع انتعاش النشاط ...
تونس تتشاور مع صندوق النقد من أجل قرض جديد
تونس تتشاور مع صندوق النقد من أجل قرض جديد
النفط يتحرك نحو مستوى 100 دولار للبرميل
النفط يتحرك نحو مستوى 100 دولار للبرميل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحالف «أوبك+» يزيد إنتاجه في مارس بشكل طفيف
تحالف «أوبك+» يزيد إنتاجه في مارس بشكل طفيف...
احتياطات الغاز في ألمانيا تنخفض إلى مستوى «مقلق»
احتياطات الغاز في ألمانيا تنخفض إلى مستوى «مقلق»...
تصعيد بين الخطوط الجوية القطرية و«إيرباص» مع إلغاء طلبية كبيرة
تصعيد بين الخطوط الجوية القطرية و«إيرباص» مع إلغاء طلبية ......
«بيتكوين» تفقد نصف قيمتها
«بيتكوين» تفقد نصف قيمتها...
إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم
إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم...
المزيد
أميركا تجمد 7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني
أميركا تجمد 7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني...
بريطانيا تسجل نموا قياسيا بلغ 7.5% في 2021
بريطانيا تسجل نموا قياسيا بلغ 7.5% في 2021...
وكالة «IEA» تحذر من عجز منظمة أوبك «المزمن» عن تحقيق أهدافها الإنتاجية
وكالة «IEA» تحذر من عجز منظمة أوبك «المزمن» عن تحقيق أهدافها......
النفط يتحرك نحو مستوى 100 دولار للبرميل
النفط يتحرك نحو مستوى 100 دولار للبرميل...
تونس تتشاور مع صندوق النقد من أجل قرض جديد
تونس تتشاور مع صندوق النقد من أجل قرض جديد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط