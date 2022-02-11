النفط يتحرك نحو مستوى 100 دولار للبرميل

القاهرة - بوابة الوسط

ذكر تقرير «رينج زون» الدولي أن البنوك الاستثمارية وبخاصة «جولدمان ساكس» ترى أن النفط يتحرك نحو مستوى 100 دولار للبرميل، وأن الارتفاع يأتي مدعوما بارتفاع الطلب وانخفاض المخزونات وانقطاع العرض، ونقل التقرير عن شركة «أرامكو» تأكيدها في أواخر الشهر الماضي أن الاستهلاك سيعود قريبا إلى مستويات ما قبل الوباء على الرغم من أن بيانات وكالة الطاقة الدولية تظهر انخفاضا بنحو مليون برميل يوميا في الربع الأول عن الفترة نفسها من 2019.

وأوضح التقرير أن المستثمرين يواصلون تتبع التطورات بشأن أزمة المواجهات العسكرية المحتملة في أوكرانيا وسط مخاوف من تداعيات غزو روسي محتمل، وذلك على الرغم من أن موسكو قالت إن ليس لديها مثل هذه الخطة، لافتًا إلى أنه مع اقتراب أسعار النفط والغاز من أعلى مستوياتها منذ عدة أعوام كشفت شركة «شل» العملاقة النقاب عن مجموعة وفيرة من أرباح الربع الرابع، التي فاقت بشكل مريح تقديرات المحللين السابقة، وفي الوقت نفسه أبقت الشركة العملاقة قيودها على الإنفاق الرأسمالي، وفقًا لمجلة «الاقتصادية».

الأسعار قد تصل إلى 100 دولار للبرميل

وحذر التقرير من أن أي هجوم سيحدث في المنطقة سيؤدي إلى قلب تدفقات الطاقة، ما يتسبب في تأجيج الأسعار بشكل حاد، لافتا إلى تأكيد دوائر مالية واقتصادية دولية أن أي تصعيد إضافي بشأن أوكرانيا قد يرسل الأسعار إلى 100 دولار للبرميل، بينما يتوقع بنك «جي بي مورغان» تسجيل 120 دولارا للبرميل لسعر النفط في ظل هذا السيناريو، من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سبعة أعوام أمس، مواصلة صعودها للأسبوع السابع.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 2.16 دولار أو 2.4%، لتبلغ عند التسوية 93.27 دولار للبرميل بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014 عند 93.7 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 2.04 دولار أو 2.3%، لتبلغ عند التسوية 92.31 دولار للبرميل بعد تداوله على ارتفاع حتى 93.17 دولار، وهو أعلى سعر منذ سبتمبر 2014، وأنهى خام برنت الأسبوع مرتفعا 3.6%، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط زيادة 6.3%، في أكبر زيادة لهما منذ أكتوبر.

ولفت تقرير «رينج زون» الدولي أن أسعار النفط الخام قفزت إلى أعلى مستوى له في سبع أعوام فوق 92 دولارا للبرميل وسط توقعات استمرار الارتفاع القياسي للأسعار، ما يشير إلى ضعف العرض، لافتا إلى أن أسعار الوقود آخذة في الارتفاع أيضا، حيث تضرب موجة البرد الولايات المتحدة ويزداد الطلب عليها بينما تتضاءل المخزونات في مراكز التخزين الرئيسة.

ارتفاع أسعار التجزئة للبنزين

ونوه إلى ارتفاع أسعار التجزئة للبنزين إلى أعلى مستوياتها منذ 2014، حيث يشكل هذا تحديا سياسيا للرئيس الأميركي جو بايدن وهو يحاول مكافحة ارتفاع تكاليف الوقود، لافتا إلى أنه في الوقت نفسه أدى انقطاع الإمدادات من ليبيا إلى الإكوادور إلى نيجيريا للحد من إنتاج النفط الخفيف، وهناك أيضا علاوة مخاطر جيوسياسية متزايدة مع حشد روسيا لقواتها بالقرب من أوكرانيا على الرغم من أن الرئيس فلاديمير بوتين قال إن بلاده ليس لديها خطط للغزو.

وأكد التقرير على ما قاله محللين أن الارتفاع في أسعار النفط الخام لا يظهر أي علامات على الضعف، حيث لا تزال محركات العرض والطلب متفائلة للغاية، لا سيما أن المخاطر الجيوسياسية، التي تشمل التوترات بين روسيا وأوكرانيا والمحادثات النووية الإيرانية هي أيضا من أهم الأمور بالنسبة لأسعار النفط، حيث يبدو أنها ستؤدي على الأرجح إلى تشديد السوق على المدى القصير، وسلط التقرير الضوء على كفاح «أوبك +» لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا، التي تعهدت بها كل شهر، وهو ما يثير مخاوف التجار من أن احتياطي الطاقة الفائضة في السوق يتضاءل.

ونوه التقرير إلى أن أسعار النفط الخام قفزت بقوة فوق 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 2014، حيث هدد الطقس الشتوي في الولايات المتحدة بإغلاق بعض الإنتاج، بينما استمرت التوترات الجيوسياسية في إبقاء المستثمرين على حافة الهاوية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط بما يصل إلى 2.4%، متداولا فوق 88 دولارا للبرميل، حيث شكك المتداولون في قدرة بعض منتجي تحالف «أوبك +» على تلبية حصصهم بالكامل حتى بعد الموافقة على إضافة العرض إلى السوق، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه أدت البرودة الشديدة في حوض بيرميان إلى توقف بعض مراكز الإنتاج في أكثر حقول النفط إنتاجا في الولايات المتحدة.