«أوبك» تعلن توقعاتها للنفط: ارتفاع الطلب مع انتعاش النشاط الاقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط

أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الخميس، على تفاؤلها بارتفاع الطلب العالمي على الخام في العام 2022 وانتعاش النشاط الاقتصادي وتعافي حركة النقل الجوي، على الرغم من المخاطر المتعلقة بجائحة «كوفيد-19».

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إنها تتوقع ازدياد الطلب العالمي على النفط بمقدار 4.2 ملايين برميل يوميا ليصل إلى 100.8 مليون برميل يوميا، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضح التقرير أن الطلب على النفط من جانب دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سيزيد بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا، في حين سيزيد من جانب بقية دول العالم مجتمعة بمقدار 2.3 مليون برميل يوميا.

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التحفيز الاقتصادي من الحكومات يؤدي للنمو

وفيما يتعلق بدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لفت التقرير إلى أن التفاؤل ينبع من النمو الاقتصادي المتوقع في هذه البلدان «بفضل السياسات المالية والنقدية التي اتخذتها حكوماتها لتحفيز الاقتصاد والتي يفترض أن تتخطى آثارها الإيجابية الآثار السلبية لـ«أوميكرون» على الطلب على النفط».

ونبهت بأنها لا تغفل مخاطر الجائحة، لكن هذه المخاطر يقلل منها النمو الاقتصادي القوي الراهن؛ إذ وصل الناتج المحلي الإجمالي الآن إلى مستويات ما قبل الجائحة، مدفوعا بإجراءات للتحفيز المالي وبتجارة عالمية عند مستويات قياسية من حيث الحجم.

وتوقع التقرير أن تستمر حركة النقل في اكتساب الزخم، لا سيما في ما يتعلق بقطاع السفر والسياحة.

زيادة إنتاج للوفاء بالطلب

وكان قادة «أوبك» وشركاؤهم في تحالف «أوبك بلاس» قرروا مجددا مطلع فبراير الجاري زيادة إنتاجهم، للشهر الثامن على التوالي، من أجل تلبية الطلب على النفط والحد من ارتفاع الأسعار.

وبين ديسمبر ويناير، زادت الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» إنتاجها بمقدار 64 ألف برميل يوميا ليصل إلى 27.981 مليون برميل يوميا، بحسب ما نقل التقرير عن مصادر غير مباشرة.

ورفعت نيجيريا والسعودية والإمارات إنتاجها النفطي بشكل طفيف، في زيادة تخطت النقص الناجم عن تراجع الإنتاج في كل من ليبيا والعراق؛ لكن هذه الزيادة في الإنتاج لم توقف ارتفاع أسعار النفط، إذ واصلت الأسعار صعودها مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية الراهنة بين روسيا وأوكرانيا وببيانات مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة والتي أتت أقل بكثير من التوقعات.

واستمرت أسعار خام برنت وغرب تكساس الوسيط مرتفعة اليوم الخميس مع بقاء سعر البرميل فوق 90 دولارا.