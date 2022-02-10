الغاز الإيراني يثقل كاهل العراق بديون قيمتها 1.6 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الكهرباء العراقي بالوكالة عادل كريم أن بلاده عليها ديون مستحقة لصالح إيران تزيد على 1.6 مليار دولار مقابل شراء الغاز، داعيًا واشنطن إلى السماح بالدفع النقدي للمبالغ على الرغم من العقوبات التي تستهدف طهران.

واتجهت بغداد إلى إيران، التي تزودها بثلث استهلاكها من الغاز والكهرباء، لمواجهة نقص الطاقة الذي يعانيه البلد منذ عقود؛ لكن بسبب العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على طهران، لا تستطيع بغداد الدفع نقدًا ويتعين على إيران استخدام الأموال لشراء بضائع من قطاعي الأغذية الزراعية أو الأدوية، وفق وكالة «فرانس برس».

ديون عراقية متراكمة بسبب العقوبات على إيران

وتحدث الوزير العراقي عبر التلفزيون الحكومي، مساء الأربعاء، وأوضح أن الديون المستحقة لإيران بلغت 1.692 مليار دولار، مبينًا أنها متراكمة عن العام 2020 بسبب العقوبات.

ونوه بأن هذه المبالغ تحجز لدى البنك العراقي للتجارة ولا يتم دفعها للحكومة الإيرانية، مضيفًا: «بهذه المبالغ، يتعين على (إيران) شراء المنتجات الغذائية أو الأدوية، وهذا يتطلب موافقات طويلة من الحكومة الأميركية أو جهات أخرى قبل التمكن من الشراء».

وتابع: «إذا سمحت لنا الحكومة الأميركية باستيراد الغاز، فعليها أن تسمح لنا بدفع المال» معتبرًا أن طهران بحاجة إلى استثمارات كبيرة جدًا لإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع الغاز.

إيران تقطع إمداد الغاز عن بغداد

وفي محاولة للضغط على العراق الغني بالنفط لسداد مستحقاته، قطعت إيران مرارًا إمدادات الغاز والكهرباء عن بغداد، التي تتعرض لانقطاع يومي للتيار الكهربائي يزداد سوءًا خلال الصيف.

وفي إشارة الى بنود العقد المبرم مع طهران في هذا الصدد، اعتبر الوزير العراقي أن بعض البنود ليست في صالح حكومة بلاده؛ معربًا عن أسفه لأن العقد لا يتضمن أي نصوص تلزم إيران بتوريد الغاز ولا عقوبات في حالة الانقطاع. وأضاف: «عندما يحتاجون إلى الغاز (في إيران) يقطع الغاز عن العراق».

كما أعلن عن زيارة خلال الأيام المقبلة سيجريها وفد عراقي إلى إيران، لإجراء مفاوضات بشأن قضية الغاز.