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انخفاض أرباح «أسترازينيكا» خلال 2021

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 فبراير 2022, 12:08 مساء
انخفاض أرباح «أسترازينيكا» خلال 2021
لقاح استرازينيكا. (أ ف ب)
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أعلنت شركة «أسترازينيكا» البريطانية المصنعة للقاحات ضد «كوفيد-19»، الخميس، أن صافي أرباحها انخفض بشكل كبير العام الماضي، متأثرًا باستحواذها على شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية «أليكسيون» ورسوم أخرى، رغم ارتفاع الإيرادات.

وقالت شركة الأدوية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن الأرباح بعد اقتطاع الضرائب تراجعت إلى 112 مليون دولار (98 مليون يورو) مقارنة بـ 3.2 مليار دولار في 2020. ومع ذلك انتعشت الإيرادات بما يشمل مبيعات اللقاحات المضادة لـ«كوفيد»، بنسبة 41% مسجلة 37.4 مليار دولار.

وسجلت المبيعات السنوية للقاح «فاكسزيفريا» (Vaxzevria) المضاد لـ«كوفيد» قرابة 4 مليارات دولار. وطرحت شركة «أسترازينيكا»، التي طورت لقاحها مع جامعة «أكسفورد»، اللقاح بسعر الكلفة في ظل الجائحة على عكس شركات منافسة بما فيها «فايزر»، لكنها أشارت في نوفمبر إلى أنها ستبدأ في البيع بربح.

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«أسترازينيكا» تتوقع تراجع أرباحها خلال 2022
وتكبدت المجموعة البريطانية تكاليف باهظة في أعقاب استحواذها على شركة «أليكسيون» مقابل 39 مليار دولار، إضافة إلى تكاليف إعادة الهيكلة.

وقال المدير التنفيذي باسكال سوريوت إن «أسترازينيكا واصلت مسار نموها القوي في 2021»، لافتًا إلى تقدم كبير في ما يتعلق بأدوية جديدة إلى جانب شراء «أليكسيون» ودمجها، وأضاف: «كما وفينا بوعدنا الوصول الواسع والمنصف للقاحنا المضاد لكوفيد-19 مع 2.5 مليار جرعة تم إنتاجها للتوزيع في أنحاء العالم، وحققنا كذلك تقدما في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة».

وبالنسبة للعام 2022، تتوقع المجموعة تراجع مبيعات فاكسزيفريا مع انحسار الوباء. وقد يُعوض ذلك التراجع جزئيًا بمبيعات العقار «إيفوشيلد» (Evusheld) العلاج الوقائي بالأجسام المضادة أحادية النسيلة للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة. غير أن «أسترازينيكا» حذرت أيضًا من أن هامش إجمالي الأرباح العائدة من أدوية «كوفيد-19»، يتوقع أن تكون «أقل من متوسط الشركة».

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