Atwasat

تراجع النفط مع ترقب نتائج المحادثات النووية بين أميركا وإيران

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 فبراير 2022, 08:36 صباحا
تراجع النفط مع ترقب نتائج المحادثات النووية بين أميركا وإيران
موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019، (ا ف ب)
alwasat radio

تراجعت أسعار النفط الخميس، حيث يترقب المستثمرون نتيجة المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، التي قد تضيف إمدادات الخام بسرعة إلى الأسواق العالمية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات، أو 0.1%، إلى 91.48 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 89.62 دولار للبرميل، بانخفاض 4 سنتات، حسب وكالة «رويترز».

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام في البلاد تراجعت بنحو 4.8 مليون برميل بحلول الرابع من فبراير الجاري، لتنخفض إلى 410.4 مليون برميل، وهو أدنى مستوياتها منذ أكتوبر العام 2018، ما أعطى دفعة للأسعار عالميًا في وقت سابق.

ورغم ذلك، يراقب المستثمرون عن كثب نتائج المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران التي استؤنفت هذا الأسبوع، وقد يرفع الاتفاق العقوبات الأميركية على النفط الإيراني ويخفف شح الإمدادات العالمية.

وضغط البيت الأبيض علنًا على إيران يوم الأربعاء لإحياء الاتفاق النووي الإيراني للعام 2015 سريعًا ، قائلًا إنه سيكون من المستحيل العودة إلى الاتفاق، حال التأخر في الوصول إليه خلال أسابيع.

وقال المحلل في أوراسيا هنري روما إن إعادة الإعفاءات من العقوبات لإيران؛ للسماح بمشاريع التعاون النووي الدولي، التي أعلنت الأسبوع الماضي، إلى جانب بعض التعليقات الإيجابية من الدبلوماسيين الروس، تشير إلى أن الطرفين يقتربان من التوصل إلى اتفاق.

وأضاف: «أي اتفاق سريع سيضع على الأرجح مزيدًا من الضغوط النزولية على الأسعار؛ لأنه سيساعد في تخفيف بعض المخاوف بشأن نقص طاقة أوبك الفائضة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حدوته ليبية

حدوته ليبية
المنتخب الوطني يفقد أولى مبارياته في «عربية السلة»

المنتخب الوطني يفقد أولى مبارياته في «عربية السلة»
رابطة الدوري الإسباني تقرر إيقاف ألفيس

رابطة الدوري الإسباني تقرر إيقاف ألفيس
لماذا تسبب إغلاق مدينة صينية بارتفاع أسعار الألمنيوم العالمية إلى أعلى مستوى منذ 14 عاما؟

لماذا تسبب إغلاق مدينة صينية بارتفاع أسعار الألمنيوم العالمية إلى أعلى مستوى منذ...
مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله ! (2-2)

مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله ! (2-2)
أديل تحصد جوائز «بريت» في أول دورة مختلطة بين الجنسين

أديل تحصد جوائز «بريت» في أول دورة مختلطة بين الجنسين
الأمم المتحدة تحذر: ليبيا تسير في الاتجاه المعاكس

الأمم المتحدة تحذر: ليبيا تسير في الاتجاه المعاكس
محطة الجحيم في طريق الهجرة.

محطة الجحيم في طريق الهجرة.
الصداقة يلتقي شباب الجبل في افتتاح الأسبوع العاشر بمسابقة الدوري الليبي.. الأربعاء

الصداقة يلتقي شباب الجبل في افتتاح الأسبوع العاشر بمسابقة الدوري الليبي.. ...
منظمة الصحة تطلب من الدول الغنية 16 مليارا لتمويل مكافحة الجائحة

منظمة الصحة تطلب من الدول الغنية 16 مليارا لتمويل مكافحة الجائحة
كيف رد الدبيبة على اتجاه «البرلمان» لاختيار رئيس حكومة جديد غدا؟

كيف رد الدبيبة على اتجاه «البرلمان» لاختيار رئيس حكومة جديد غدا؟
انقسام جمهوري حول الهجوم على «الكابيتول»

انقسام جمهوري حول الهجوم على «الكابيتول»
الإمارات توضح حقيقة تعرض أبوظبي لهجوم جديد

الإمارات توضح حقيقة تعرض أبوظبي لهجوم جديد
الدبيبة: حكومة الوحدة مستمرة لحين التسليم لسلطة منتخبة

الدبيبة: حكومة الوحدة مستمرة لحين التسليم لسلطة منتخبة
«بالميراس» البرازيلي يقصي «الأهلي» المصري ويصعد إلى نهائي كأس العالم للأندية

«بالميراس» البرازيلي يقصي «الأهلي» المصري ويصعد إلى نهائي كأس العالم للأندية
«مراسلون بلا حدود» تطالب بتحقيق أممي في الانتهاكات ضد الصحفيين بليبيا

«مراسلون بلا حدود» تطالب بتحقيق أممي في الانتهاكات ضد الصحفيين بليبيا
«فيفا» يتلقى 17 مليون طلب تذكرة لكأس العالم 2022

«فيفا» يتلقى 17 مليون طلب تذكرة لكأس العالم 2022
الكبير يطلع القائم بالأعمال المصري على مستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي

الكبير يطلع القائم بالأعمال المصري على مستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«فرانس برس»: الأتراك يفضلون «البرد» على الاكتواء بأسعار الطاقة
«فرانس برس»: الأتراك يفضلون «البرد» على الاكتواء بأسعار الطاقة
اليابان ستمد أوروبا بالغاز على خلفية مخاوف من غزو روسيا لأوكرانيا
اليابان ستمد أوروبا بالغاز على خلفية مخاوف من غزو روسيا لأوكرانيا
ارتفاع أسعار النفط مع انخفاض غير متوقع في المخزونات الأميركية
ارتفاع أسعار النفط مع انخفاض غير متوقع في المخزونات الأميركية
احتياطات الغاز في ألمانيا تنخفض إلى مستوى «مقلق»
احتياطات الغاز في ألمانيا تنخفض إلى مستوى «مقلق»
لماذا تسبب إغلاق مدينة صينية بارتفاع أسعار الألمنيوم العالمية إلى أعلى مستوى منذ 14 عاما؟
لماذا تسبب إغلاق مدينة صينية بارتفاع أسعار الألمنيوم العالمية إلى...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحالف «أوبك+» يزيد إنتاجه في مارس بشكل طفيف
تحالف «أوبك+» يزيد إنتاجه في مارس بشكل طفيف...
فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية
فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية...
تصعيد بين الخطوط الجوية القطرية و«إيرباص» مع إلغاء طلبية كبيرة
تصعيد بين الخطوط الجوية القطرية و«إيرباص» مع إلغاء طلبية ......
«بيتكوين» تفقد نصف قيمتها
«بيتكوين» تفقد نصف قيمتها...
إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم
إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم...
المزيد
انخفاض أرباح «أسترازينيكا» خلال 2021
انخفاض أرباح «أسترازينيكا» خلال 2021...
إندونيسيا تشتري من فرنسا 42 مقاتلة «رافال»
إندونيسيا تشتري من فرنسا 42 مقاتلة «رافال»...
تراجع النفط مع ترقب نتائج المحادثات النووية بين أميركا وإيران
تراجع النفط مع ترقب نتائج المحادثات النووية بين أميركا ......
لماذا تسبب إغلاق مدينة صينية بارتفاع أسعار الألمنيوم العالمية إلى أعلى مستوى منذ 14 عاما؟
لماذا تسبب إغلاق مدينة صينية بارتفاع أسعار الألمنيوم ......
احتياطات الغاز في ألمانيا تنخفض إلى مستوى «مقلق»
احتياطات الغاز في ألمانيا تنخفض إلى مستوى «مقلق»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط