تراجع النفط مع ترقب نتائج المحادثات النووية بين أميركا وإيران

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط الخميس، حيث يترقب المستثمرون نتيجة المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، التي قد تضيف إمدادات الخام بسرعة إلى الأسواق العالمية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات، أو 0.1%، إلى 91.48 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 89.62 دولار للبرميل، بانخفاض 4 سنتات، حسب وكالة «رويترز».

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام في البلاد تراجعت بنحو 4.8 مليون برميل بحلول الرابع من فبراير الجاري، لتنخفض إلى 410.4 مليون برميل، وهو أدنى مستوياتها منذ أكتوبر العام 2018، ما أعطى دفعة للأسعار عالميًا في وقت سابق.

ورغم ذلك، يراقب المستثمرون عن كثب نتائج المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران التي استؤنفت هذا الأسبوع، وقد يرفع الاتفاق العقوبات الأميركية على النفط الإيراني ويخفف شح الإمدادات العالمية.

وضغط البيت الأبيض علنًا على إيران يوم الأربعاء لإحياء الاتفاق النووي الإيراني للعام 2015 سريعًا ، قائلًا إنه سيكون من المستحيل العودة إلى الاتفاق، حال التأخر في الوصول إليه خلال أسابيع.

وقال المحلل في أوراسيا هنري روما إن إعادة الإعفاءات من العقوبات لإيران؛ للسماح بمشاريع التعاون النووي الدولي، التي أعلنت الأسبوع الماضي، إلى جانب بعض التعليقات الإيجابية من الدبلوماسيين الروس، تشير إلى أن الطرفين يقتربان من التوصل إلى اتفاق.

وأضاف: «أي اتفاق سريع سيضع على الأرجح مزيدًا من الضغوط النزولية على الأسعار؛ لأنه سيساعد في تخفيف بعض المخاوف بشأن نقص طاقة أوبك الفائضة».