احتياطات الغاز في ألمانيا تنخفض إلى مستوى «مقلق»

القاهرة - بوابة الوسط

حذَّرت وزارة الاقتصاد الألمانية، الأربعاء، من أن احتياطات الغاز في البلاد انخفضت إلى مستوى «مقلق»، في وقت ازدادت فيه الضغوط على إمدادات الطاقة في أوروبا بسبب المخاوف من أن تغزو روسيا جارتها الموالية للغرب أوكرانيا.

وقالت ناطق باسم الوزارة خلال مؤتمر صحفي: «نحن بالطبع نراقب وضع مستويات المخزونات وهو حتمًا مقلق»، مشيرة إلى أن المخزونات هي حاليًا عند مستوى 35 إلى 36% من قدرتها القصوى، بالمقارنة مع 82% في العام الماضي، وفق «فرانس برس».

خط أنابيب نورد ستريم 2

ويغذي احتمال غزو روسيا لأوكرانيا المخاوف من تعليق شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا في حال اتخذت الدول الغربية إجراءات عقابية ضد موسكو، لكن المحللين في قطاع الطاقة لا يرجحون هذا السيناريو.

في موازاة ذلك، يتكثف المسار الدبلوماسي، حيث أكد الرئيس الفرنسي، بعد زيارته موسكو ثم كييف، أنه يرى إمكانية للمضي قدمًا باتّجاه خفض حدّة التوتّر بين هذين البلدين، مشيرًا إلى أنه حصل من نظيره الروسي فلاديمير بوتين على تأكيد «بعدم حصول تدهور أو تصعيد» في الأزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

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من جهته، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس لواشنطن، أن خط أنابيب نورد ستريم 2 المثير للجدل الذي يربط روسيا بألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق، لن يتم تشغيله في حال غزت روسيا أوكرانيا.

قطر لا تستطيع بمفردها

وأعلنت قطر في، 1 نوفمبر أنها لا تستطيع مساعدة أوروبا بمفردها، إذا أوقفت روسيا إمدادات الغاز مع تصاعد التوترات بشأن أوكرانيا. لكن الوزير الكعبي أبلغ سيمسون أن قطر مستعدة لمساعدة أوروبا «عند الحاجة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأثارت الولايات المتحدة إمكانية قيام قطر، أحد أكبر منتجي الغاز في العالم، بتزويد دول أوروبا بالغاز، في حين شكلت الأزمة الأوكرانية محورًا رئيسيًّا في اجتماع عُقد الإثنين بين الرئيس الأميركي جو بايدن، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وفي مؤتمر عبر الفيديو، قال الكعبي لمسؤولة الاتحاد الأوروبي، إن قطر تأمل في إمكانية حل التوترات في أوروبا من خلال الدبلوماسية، موضحًا أن الدوحة «على أتم الاستعداد لدعم عملائها في جميع أنحاء العالم عند الحاجة».

وسبق أن أعلنت قطر أنها تعمل بالفعل ضمن طاقتها الإنتاجية القصوى، بينما رأى خبراء أن أوروبا لا يمكنها الحصول على إمدادات طارئة، إلا إذا وافق الزبائن الكبار في شرق آسيا، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، على تغيير مواعيد بعض شحناتهم، كما تحدثت الولايات المتحدة مع أستراليا بشأن توفير الغاز.