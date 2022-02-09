ارتفاع أسعار النفط مع انخفاض غير متوقع في المخزونات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

قفزت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد جلستين من الخسائر؛ حيث أظهرت بيانات الصناعة انخفاضًا غير متوقع في مخزونات الخام والوقود الأميركية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5% إلى 91.19 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 89.74 دولار للبرميل بارتفاع 38 سنتا أو 0.4%، وفق وكالة «رويترز».

مخاوف بشأن اتفاق نووي إيراني محتمل

وتراجعت مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير الأميركية الأسبوع الماضي، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء، وانخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 2 مليون برميل، وفقًا ل‍لمعهد. ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن اتفاق نووي إيراني محتمل يمكن أن يطلق العنان لمزيد من النفط في الأسواق العالمية أثرت على الأسعار.

ويمكن لأسعار النفط التي تقترب من 100 دولار للبرميل أن تجذب المزيد من الإنتاج من الولايات المتحدة، وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من الخام 770 ألف برميل يوميا إلى 11.97 مليون برميل يوميا في 2022.