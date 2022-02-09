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اليابان ستمد أوروبا بالغاز على خلفية مخاوف من غزو روسيا لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 فبراير 2022, 03:29 مساء
اليابان ستمد أوروبا بالغاز على خلفية مخاوف من غزو روسيا لأوكرانيا
جبل فوجي في اليابان, 20 يوليو 2021. (أ ف ب)
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أعلنت اليابان، الأربعاء، أنها ستمد أوروبا ببعض وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، تحسبًا لحدوث اضطرابات في إمدادات المنطقة من الغاز الروسي إذا تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، كويشي هاجيودا، للصحفيين في طوكيو، إن العديد من السفن النفطية التي كان من المفترض أن تنقل الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، توجهت بالفعل إلى أوروبا ومن المتوقع أن تصل هذا الشهر، وستحذو ناقلات أخرى حذوها في مارس، وفق وكالة فرانس برس.

ولم يحدد الوزير الكميات التي سيتم توريدها وبيعها في أوروبا بأسعار السوق؛ لكنه أشار إلى أن أهمية عمليات التسليم هذه تعود لكونها مشروطة بتزويد اليابان أولًا، بما يكفي من الغاز الطبيعي المسال.

ويعد الأرخبيل الياباني أحد أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في العالم؛ حيث يعتمد عليه بشكل كبير لضمان توليد الكهرباء وتشغيل المصانع والتدفئة في الشتاء.

لكن اليابان قد لا يكون لديها الكثير من الغاز لإرساله إلى أوروبا، بالنظر إلى أنها تسعى أيضًا للحصول على إمدادات بكميات كافية، في حين أن البرد يكون قارسًا في البلاد في بداية العام.

- وفد أوروبي في مهمة بأذربيجان لتقليص التعويل على الغاز الروسي

وأشار هاجيودا إلى وضع الطاقة «الصعب» في اليابان في الوقت الحالي، موضحًا أن طوكيو تريد الاستجابة لطلب سفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من اليابان، مساعدة أوروبا في الحصول على الغاز الطبيعي المسال.

ويغذي احتمال غزو روسيا لأوكرانيا المخاوف من تعليق شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا في حال اتخذت الدول الغربية إجراءات عقابية ضد موسكو، لكن المحللين في قطاع الطاقة لا يرجحون هذا السيناريو.

في موازاة ذلك، يتكثف المسار الدبلوماسي، حيث أكّد الرئيس الفرنسي، بعد زيارته موسكو ثم كييف، أنه يرى إمكانية للمضي قدمًا باتّجاه خفض حدّة التوتّر بين هذين البلدين، مشيرًا إلى أنه حصل من نظيره الروسي فلاديمير بوتين على تأكيد «بعدم حصول تدهور أو تصعيد» في الأزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

من جهته، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس لواشنطن، أن خط أنابيب نورد ستريم 2 المثير للجدل الذي يربط روسيا بألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق، لن يتم تشغيله في حال غزت روسيا أوكرانيا.

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