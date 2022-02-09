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كم يبلغ حجم قطاع التعدين في السعودية؟

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 فبراير 2022, 02:40 مساء
كم يبلغ حجم قطاع التعدين في السعودية؟
عاملان يسيران أمام منشأة للتعدين في السعودية. (الإنترنت)
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بلغ حجم قطاع التعدين في السعودية العام 2021 نحو 83 مليار ريال (22 مليار دولار)، وفقًا لنائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، خالد المديفر.

وقال المديفر، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن «الذهب في المملكة يرجع تاريخه إلى ثلاثة آلاف سنة، ويُشكّل ما نسبته 18% من ثروات المملكة المعدنية، بإيرادات تصل إلى ما بين ثلاثة وأربعة مليارات ريال، وبحجم إنتاج يصل إلى حوالي 400 ألف أونصة من الذهب».

- السعودية تخطط لزيادة إيرادات التعدين لأكثر من 3 أمثالها بحلول 2030

وبيّن المديفر أن الذهب يوجد في ستة مناجم عاملة وهي: مهد الذهب وبُلغة والصخيبرات والدويحي والسوق والأمار، وتعمل المملكة على إنشاء ستة مناجم، منها منجم المنصورة والمسرة باستثمارات تزيد على أربعة مليارات ريال، وسيكون أكبر منجم في المملكة، لتحقيق مستهدفات إستراتيجية التعدين التي تهدف إلى رفع إيرادات الذهب لتصل إلى 15 مليار ريال.

وسلط المديفر الضوء على أن ثروات المملكة المعدنية التي تقدر بنحو خمسة تريليونات ريال، تتنوع بين الفوسفات والذهب والنحاس والزنك والمعادن الأرضية النادرة كالتانتوم والنابيوم والألومنيوم.

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