زيادة غير مسبوقة في عجز الميزان التجاري الأميركي خلال 2021

القاهرة - بوابة الوسط

سجل عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة العام الماضي زيادة غير مسبوقة بلغت نسبتها 27%، مدفوعًا بانتعاش الطلب المحلي وزيادة التبادلات التجارية مع العالم بعد سنة 2020 التي بدأت فيها جائحة «كوفيد-19».

وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن عجز الميزان التجاري وصل إلى 859.13 مليار دولار في «رقم قياسي غير مسبوق». وانتعشت الصادرات بنسبة 18.5% على مدار العام، غير أن نسبة الواردات نمت بشكل أسرع لتصل إلى +20.5% بسبب ارتفاع الطلب المحلي.

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واستفادت الأسر الأميركية من مساعدة مالية كبيرة من الحكومة، ما زاد من أموالهم المدخرة دون أن يؤثر بصورة إيجابية فورًا على الاستهلاك. وأكثر ما استهلكه الأميركيون هو الهواتف النقالة والمعدات لمنازلهم والألعاب والسلع للرياضة والملابس.

وفي ما يتعلق بالميزان التجاري الثنائي بين الولايات المتحدة وأبرز شركائها، ازداد العجز التجاري الأميركي بنسبة 14.5% مع الصين، وبأكثر من ثلاث مرات مع كندا وبـ19.2% مع الاتحاد الأوروبي. بالمقابل انخفض عجز ميزانها التجاري مع المكسيك بنسبة 4.8%.