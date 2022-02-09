البنك الدولي يحض على تسريع التحول الرقمي للاقتصاد الفلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط

شدد البنك الدولي على وجوب تسريع التحول الرقمي للاقتصاد الفلسطيني، وحض على إجراء إصلاح مؤسساتي، محملا مسؤولية بطء هذا التحول للقيود الإسرائيلية.

وحسب تقرير حديث للبنك نشرته وكالة «فرانس برس»، فإن العقد الماضي شهد تقدما على صعيد إتاحة خدمة الإنترنت وتنمية الشركات الرقمية والمنصات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، غير أن «خطوات كثيرة لا يزال يتعين اتخاذها لاستحداث نظام بيئي مبتكر ينعكس نموا وخلق فرض عمل».

وقال البنك الدولي إن نحو ثلث الشركات في الأراضي الفلسطينية لديها مواقع إلكترونية خاصة بها مقابل ما معدله النصف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2019، فيما 14% فقط من البالغين «أجروا أو تلقوا دفعات مالية رقمية» وفق بيانات العام 2017.

ودعا التقرير إلى تقوية المنافسة في السوق، وتحديث قانون المعاملات الإلكترونية، وسن القوانين الخاصة بحماية المستهلك والأمن السيبراني، وتحسين التنسيق المؤسساتي. وجاء في بيان للبنك الدولي أن «تحولا رقميا كاملا للاقتصاد سيتطلب إصلاحات داخلية وتوفير موارد مالية للسلطة الفلسطينية»، وحض السلطة الفلسطينية على إتاحة مزيد الخدمات العامة عبر الإنترنت.

عائق إسرائيلي أمام تحول الاقتصاد الفلسطيني

وقال البنك الدولي إن القيود الإسرائيلية المفروضة على استيراد معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشبكات تشكل «عائقا رئيسيا أمام إنشاء البنية التحتية الرقمية، وتحقيق الربط، وإتاحة اتصالات النطاق الترددي عالي السرعة».

وجاء في التقرير أن «النطاق الترددي يقتصر حاليا على الجيل الثاني في غزة والجيل الثالث في الضفة الغربية» في حين تمضي «إسرائيل» قدما نحو نشر الجيل الخامس. وأشار البيان إلى أن تدعيم الاقتصاد الرقمي الفلسطيني يتطلب «التوصل إلى حل سياسي مستدام مع حكومة إسرائيل لإزالة القيود القائمة».

وقال مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار: «يكتسب الاستثمار في الاقتصاد الرقمي الفلسطيني أهمية أكثر من أي وقت مضى»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». وتابع شانكار: «شهدنا انتقالا كبيرا للكثير من الشركات الفلسطينية إلى القنوات الإلكترونية» خلال تفشي جائحة «كوفيد-19».

ويعيش نحو 2.9 مليون فلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها «إسرائيل» منذ العام 1967، فيما يعيش 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي. وفي الربع الثاني من العام 2021 بلغت نسبة البطالة في الضفة الغربية 16.9%، مقابل 44.7 بالمئة في قطاع غزة، وفق تقرير البنك الدولي.